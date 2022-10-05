60 переможців уклали 134 угоди за підсумками аукціону Енергоатома з продажу електроенергії на УЕБ

Обновлено: Октябрь 05, 2022.

60 переможців уклали 134 угоди за підсумками аукціону Енергоатома з продажу електроенергії на УЕБ

4 жовтня на Українській енергетичній біржі відбувся аукціон з продажу електричної енергії, ініційований ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом». На аукціон було виставлено графік базового навантаження з періодом відпуску з 11.10.2022 по 20.10.2022.

За результатами аукціону з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» реалізував весь виставлений обсяг, 528 000 МВт.г. під час першого етапу торгів за середньозваженою ціною 3317.75грн/МВт.г. За підсумками аукціону укладено 134 угоди та визначено 60 переможців.

Під час торгів спостерігалась висока активність учасників, де у підсумку реалізовано електроенергії на понад 1,75 млрд грн (без ПДВ).

«Активність учасників на ринку двосторонніх договорів свідчить про значний інтерес до аукціонів з продажу електроенергії на УЕБ, зокрема до аукціонів від державного виробника. Не дивлячись на економічну ситуацію, пов’язану з війною, на УЕБ щодня відбуваються торги та аукціони на різних сегментах енергоринку. Результати аукціону демонструють наявність високої конкуренції та інтересу учасників до конкурентного та прозорого ринку», – зазначив Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

Автор:

(Всего статей: 462)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: