60 переможців уклали 134 угоди за підсумками аукціону Енергоатома з продажу електроенергії на УЕБ

4 жовтня на Українській енергетичній біржі відбувся аукціон з продажу електричної енергії, ініційований ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом». На аукціон було виставлено графік базового навантаження з періодом відпуску з 11.10.2022 по 20.10.2022.

За результатами аукціону з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» реалізував весь виставлений обсяг, 528 000 МВт.г. під час першого етапу торгів за середньозваженою ціною 3317.75грн/МВт.г. За підсумками аукціону укладено 134 угоди та визначено 60 переможців.

Під час торгів спостерігалась висока активність учасників, де у підсумку реалізовано електроенергії на понад 1,75 млрд грн (без ПДВ).

«Активність учасників на ринку двосторонніх договорів свідчить про значний інтерес до аукціонів з продажу електроенергії на УЕБ, зокрема до аукціонів від державного виробника. Не дивлячись на економічну ситуацію, пов’язану з війною, на УЕБ щодня відбуваються торги та аукціони на різних сегментах енергоринку. Результати аукціону демонструють наявність високої конкуренції та інтересу учасників до конкурентного та прозорого ринку», – зазначив Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.