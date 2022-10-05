Совет ЕС достиг согласия относительно восьмого пакета санкций против россии.

Об этом на заседании Европейского парламента в Страсбурге от имени Совета ЕС сообщил чешский министр по делам Европы Микулаш Бек, передает корреспондент Укринформа.

«Верховный представитель ЕС Боррель рассказал о новом, восьмом, пакете санкций. Сейчас я рад вас проинформировать, что послы Европейского Союза и Coreper (Совет постоянных представителей ЕС – ред.) несколько минут назад подтвердили согласование этого пакета», – сказал Бек.

Как сообщал Укринформ, в среду во время выступления на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС достиг принципиального согласия в отношении новых санкций против россии.

Как сообщил постоянный представитель Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс, очередной пакет санкций ЕС против рф включает ограничение цен на нефть, новые запреты на импорт и экспорт стали, деревья, машин, авиации, пластмасс, химикатов на сумму 7 млрд евро, а также санкции против новых физических и юридических лиц и компаний, вовлеченных в войну с Украиной.