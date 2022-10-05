Совет ЕС достиг согласия относительно восьмого пакета санкций против россии

Обновлено: Октябрь 05, 2022.

Совет ЕС достиг согласия относительно восьмого пакета санкций против россии
Совет ЕС достиг согласия относительно восьмого пакета санкций против россии.

Об этом на заседании Европейского парламента в Страсбурге от имени Совета ЕС сообщил чешский министр по делам Европы Микулаш Бек, передает корреспондент Укринформа.

«Верховный представитель ЕС Боррель рассказал о новом, восьмом, пакете санкций. Сейчас я рад вас проинформировать, что послы Европейского Союза и Coreper (Совет постоянных представителей ЕС – ред.) несколько минут назад подтвердили согласование этого пакета», – сказал Бек.

Как сообщал Укринформ, в среду во время выступления на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС достиг принципиального согласия в отношении новых санкций против россии.

Как сообщил постоянный представитель Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс, очередной пакет санкций ЕС против рф включает ограничение цен на нефть, новые запреты на импорт и экспорт стали, деревья, машин, авиации, пластмасс, химикатов на сумму 7 млрд евро, а также санкции против новых физических и юридических лиц и компаний, вовлеченных в войну с Украиной.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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