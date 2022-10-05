Уряд із місцевою владою робить усе, аби забезпечити тепло, світло та воду в домівках українців, — Денис Шмигаль

Завданням номер один 4 жовтня для Уряду є завершення підготовки до опалювального сезону. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України 4 жовтня. Він додав, що попри всі виклики, спільно з місцевою владою та всіма іншими службами Уряд робить усе, аби забезпечити тепло, світло та воду в домівках українців.

«Наразі стан готовності житлових будинків і теплових мереж оцінюємо в майже 90%, і вже найближчим часом наблизимося до показника 100% в тих регіонах, де нині відсутні активні бойові дії», — відзначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр повідомив, що зараз у підземних газосховищах зберігається майже 14 млрд кубів газу, при цьому Україна розраховує на додаткові обсяги імпортного газу від міжнародних партнерів. Відповідні переговори ведуться зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Норвегією.

Крім того, за словами очільника Уряду, Україна накопичила близько 2 млн тонн вугілля, і до старту опалювального сезону буде заповнювати всі наявні склади.

Денис Шмигаль також зауважив, що додатковим ресурсом у прийдешньому опалювальному сезоні буде деревина: «Уряд уже виділив обласним військовим адміністраціям 562 млн грн субвенції на закупівлю деревини. Йдеться насамперед про прилеглі до зони бойових дій регіони. Важливо швидко розподілити ресурси в ті громади, де вони дійсно будуть потрібними».

Джерело: КМУ