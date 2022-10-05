Уряд із місцевою владою робить усе, аби забезпечити тепло, світло та воду в домівках українців, — Денис Шмигаль

Обновлено: Октябрь 05, 2022.

Уряд із місцевою владою робить усе, аби забезпечити тепло, світло та воду в домівках українців, — Денис Шмигаль

Завданням номер один 4 жовтня для Уряду є завершення підготовки до опалювального сезону. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України 4 жовтня. Він додав, що попри всі виклики, спільно з місцевою владою та всіма іншими службами Уряд робить усе, аби забезпечити тепло, світло та воду в домівках українців.

«Наразі стан готовності житлових будинків і теплових мереж оцінюємо в майже 90%, і вже найближчим часом наблизимося до показника 100% в тих регіонах, де нині відсутні активні бойові дії», — відзначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр повідомив, що зараз у підземних газосховищах зберігається майже 14 млрд кубів газу, при цьому Україна розраховує на додаткові обсяги імпортного газу від міжнародних партнерів. Відповідні переговори ведуться зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Норвегією.

Крім того, за словами очільника Уряду, Україна накопичила близько 2 млн тонн вугілля, і до старту опалювального сезону буде заповнювати всі наявні склади.

Денис Шмигаль також зауважив, що додатковим ресурсом у прийдешньому опалювальному сезоні буде деревина: «Уряд уже виділив обласним військовим адміністраціям 562 млн грн субвенції на закупівлю деревини. Йдеться насамперед про прилеглі до зони бойових дій регіони. Важливо швидко розподілити ресурси в ті громади, де вони дійсно будуть потрібними».

Джерело: КМУ

Автор:

(Всего статей: 459)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: