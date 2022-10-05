Єврокомісія готується до відключень електроенергії в країнах ЄС взимку, – єврокомісар

Обновлено: Октябрь 05, 2022.

Цієї зими Євросоюз може зіткнутися з відключеннями електроенергії.

Про це сказав єврокомісар з питань кризового управління Янез Ленарчич в інтерв’ю німецькій медіамережі RND, пише «Європейська правда».

Ленарчич не виключив, що країнам ЄС знадобиться допомога через енергетичну кризу. За його словами, Європейська комісія розглядає два різні сценарії.

По-перше, одна чи невелика кількість держав-членів може постраждати від «незначного інциденту, такого як відключення електроенергії. У цьому випадку інші країни ЄС можуть підтримувати та постачати електрогенератори, як це відбувається під час реагування на стихійні лиха.

По-друге, відключення може відбутися у великій кількості країн, і в цьому випадку стратегічний резерв ЄС буде використаний для реагування.

Ленарчич зазначив, що заходи ЄС будуть вжиті швидко у разі надзвичайної ситуації, навівши приклади останніх років, коли генератори та паливо були доставлені до Словенії того ж дня, коли енергосистема країни була пошкоджена сніговою бурею. Також підтримка ЄС надійшла відразу після Землетрусу у Хорватії у 2020 році.

Він сказав, що ЄС загалом готується до кризової зими. Єврокомісар пояснив, що після досвіду пандемії коронавірусу Брюссель намагається «передбачати кризи».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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