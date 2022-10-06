Герман Галущенко закликав держави G7 ввести санкції проти «росатома» і звернувся до МАГАТЕ щодо намагання росії юридично закріпити окупацію ЗАЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко звернувся до МАГАТЕ, єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, профільних міністрів держав G7 листами, в яких закликає до рішучих дії стосовно російської ядерної промисловості у зв’язку з намірами «юридично закріпити» окупацію ЗАЕС «росатомом».

«росатом» та інші підконтрольні їм юридичні особи, підпадають під санкції в Україні. Ми закликаємо всі держави також зробити такий крок, щоб зупинити незаконну діяльність цієї компанії. Ми звертаємось до наших міжнародних партнерів, в тому числі, ЄС та держав, що в нього входять, включити представників російської атомної промисловості до наступного пакету санкцій», — йдеться у зверненні.

У листах вказано, що дії росії, зокрема, указ президента рф створити окрему юридичну особу для нібито експлуатації Запорізької АЕС, є грубим порушенням міжнародного права та основних принципів ядерної безпеки, захисту та гарантій. Намагаючись взяти під контроль Запорізьку АЕС, росія викрадає ядерні та радіоактивні матеріали, які знаходяться на території електростанції.

Такі дії росії повністю підривають зусилля МАГАТЕ щодо стабілізації ситуації навколо електростанції.

«російська федерація як країна, що вдається до ядерного тероризму, має бути повністю позбавлена привілеїв і прав членства в МАГАТЕ відповідно до статуту організації. Ми закликаємо міжнародне співтовариство, включаючи МАГАТЕ, не вдаватися до кроків (це стосується й обміну інформацією та технологіями), які так чи інакше могли б легітимізувати незаконну присутність російського військового чи цивільного персоналу на об’єкті», — вказано в зверненні Міністра.

«Україна захищає свою територію та бореться за незалежність відповідно до міжнародно визнаних принципів Статуту ООН. Згідно з чинними конвенціями з ядерної безпеки Україна несе повну відповідальність за свої ядерні об’єкти. НАЕК «Енергоатом» є єдиним ліцензіатом на експлуатацію ядерних установок, що розташовані на території України. Встановлення будь-яких інших правил має визнаватися міжнародним співтовариством, особливо – МАГАТЕ, як серйозне порушення міжнародного права», — наголошується в листах.

Джерело: Міенерго України