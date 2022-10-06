Герман Галущенко закликав держави G7 ввести санкції проти «росатома» і звернувся до МАГАТЕ щодо намагання росії юридично закріпити окупацію ЗАЕС

Обновлено: Октябрь 06, 2022.

Герман Галущенко закликав держави G7 ввести санкції проти «росатома» і звернувся до МАГАТЕ щодо намагання росії юридично закріпити окупацію ЗАЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко звернувся до МАГАТЕ, єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, профільних міністрів держав G7 листами, в яких закликає до рішучих дії стосовно російської ядерної промисловості у зв’язку з намірами «юридично закріпити» окупацію ЗАЕС «росатомом».

«росатом» та інші підконтрольні їм юридичні особи, підпадають під санкції в Україні. Ми закликаємо всі держави також зробити такий крок, щоб зупинити незаконну діяльність цієї компанії. Ми звертаємось до наших міжнародних партнерів, в тому числі, ЄС та держав, що в нього входять, включити представників російської атомної промисловості до наступного пакету санкцій», — йдеться у зверненні.

У листах вказано, що дії росії, зокрема, указ президента рф створити окрему юридичну особу для нібито експлуатації Запорізької АЕС, є грубим порушенням міжнародного права та основних принципів ядерної безпеки, захисту та гарантій. Намагаючись взяти під контроль Запорізьку АЕС, росія викрадає ядерні та радіоактивні матеріали, які знаходяться на території електростанції.
Такі дії росії повністю підривають зусилля МАГАТЕ щодо стабілізації ситуації навколо електростанції.

«російська федерація як країна, що вдається до ядерного тероризму, має бути повністю позбавлена привілеїв і прав членства в МАГАТЕ відповідно до статуту організації. Ми закликаємо міжнародне співтовариство, включаючи МАГАТЕ, не вдаватися до кроків (це стосується й обміну інформацією та технологіями), які так чи інакше могли б легітимізувати незаконну присутність російського військового чи цивільного персоналу на об’єкті», — вказано в зверненні Міністра.

«Україна захищає свою територію та бореться за незалежність відповідно до міжнародно визнаних принципів Статуту ООН. Згідно з чинними конвенціями з ядерної безпеки Україна несе повну відповідальність за свої ядерні об’єкти. НАЕК «Енергоатом» є єдиним ліцензіатом на експлуатацію ядерних установок, що розташовані на території України. Встановлення будь-яких інших правил має визнаватися міжнародним співтовариством, особливо – МАГАТЕ, як серйозне порушення міжнародного права», — наголошується в листах.

Джерело: Міенерго України

 

Автор:

(Всего статей: 464)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: