Правительство Великобритании профинансирует создание первой в мире многотопливной бункеровочной станции ZEMFS

Обновлено: Октябрь 06, 2022.

Правительство Великобритании профинансирует создание первой в мире многотопливной бункеровочной станции ZEMFS

Консорциум во главе с компанией Unitrove, разработчиком решений с нулевым уровнем выбросов и первой в мире бункеровочной установки на жидком водороде, получил финансирование в размере нескольких тысяч фунтов стерлингов от правительства Великобритании. Средства пойдут на разработку инновационной многотопливной бункеровочной станции (ZEMFS), которая будет заправлять суда водородом и заряжать аккумуляторы электрических судов, сообщает пресс-служба Unitrove.

Концепция станции, которую планируется ввести в эксплуатацию к марту 2025 года, предполагает использование жидкого водорода в качестве основы для трех видов топлива для заправки малотоннажных судов: жидкого водорода, сжатого газообразного водорода и зарядки электрических аккумуляторов.

В консорциум вошли компания ACUA Ocean, производитель морских автономных надводных судов, работающих на водороде; компания Zero Emissions Maritime Technology (ZEMTech), занимающаяся управлением и поставкой проектов для морского сегмента; морской исследовательский институт Стратклайда. Поддержку проекту оказывают MJR Power & Automation, Оркнейский колледж UHI и администрация порта Тайн.

Проект осуществляется в рамках второго этапа демонстрационного конкурса Clean Maritime (CMDC2), начатого в мае 2022 года, который финансируется министерством транспорта Великобритании и осуществляется в партнерстве с Innovate UK. Для CMDC2 министерство выделило более 14 млн фунтов стерлингов на реализацию 31 проекта для проведения технико-экономических обоснований и совместных исследований и разработок в области экологичных морских решений.

Конкурс CMDC2 является частью флагманской многолетней программы управления Великобритании по сокращению выбросов (UK SHORE). В марте 2022 года министерство транспорта объявило о крупнейших государственных инвестициях в сегмент коммерческого судоходства Великобритании, выделив 206 млн фунтов стерлингов на программу нового подразделения министерства по декарбонизации морского сектора UK SHORE. В течение 2022-2025 годов UK SHORE планирует ряд мероприятий, направленных на ускорение разработки, производства и эксплуатации экологически чистых морских технологий отечественного производства и обеспечение перехода судоходной отрасли к нулевому уровню выбросов.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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