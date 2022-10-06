Правительство Великобритании профинансирует создание первой в мире многотопливной бункеровочной станции ZEMFS

Консорциум во главе с компанией Unitrove, разработчиком решений с нулевым уровнем выбросов и первой в мире бункеровочной установки на жидком водороде, получил финансирование в размере нескольких тысяч фунтов стерлингов от правительства Великобритании. Средства пойдут на разработку инновационной многотопливной бункеровочной станции (ZEMFS), которая будет заправлять суда водородом и заряжать аккумуляторы электрических судов, сообщает пресс-служба Unitrove.

Концепция станции, которую планируется ввести в эксплуатацию к марту 2025 года, предполагает использование жидкого водорода в качестве основы для трех видов топлива для заправки малотоннажных судов: жидкого водорода, сжатого газообразного водорода и зарядки электрических аккумуляторов.

В консорциум вошли компания ACUA Ocean, производитель морских автономных надводных судов, работающих на водороде; компания Zero Emissions Maritime Technology (ZEMTech), занимающаяся управлением и поставкой проектов для морского сегмента; морской исследовательский институт Стратклайда. Поддержку проекту оказывают MJR Power & Automation, Оркнейский колледж UHI и администрация порта Тайн.

Проект осуществляется в рамках второго этапа демонстрационного конкурса Clean Maritime (CMDC2), начатого в мае 2022 года, который финансируется министерством транспорта Великобритании и осуществляется в партнерстве с Innovate UK. Для CMDC2 министерство выделило более 14 млн фунтов стерлингов на реализацию 31 проекта для проведения технико-экономических обоснований и совместных исследований и разработок в области экологичных морских решений.

Конкурс CMDC2 является частью флагманской многолетней программы управления Великобритании по сокращению выбросов (UK SHORE). В марте 2022 года министерство транспорта объявило о крупнейших государственных инвестициях в сегмент коммерческого судоходства Великобритании, выделив 206 млн фунтов стерлингов на программу нового подразделения министерства по декарбонизации морского сектора UK SHORE. В течение 2022-2025 годов UK SHORE планирует ряд мероприятий, направленных на ускорение разработки, производства и эксплуатации экологически чистых морских технологий отечественного производства и обеспечение перехода судоходной отрасли к нулевому уровню выбросов.