Зменшимо використання потужних електричних приладів — допоможемо нашим енергетикам (оновлено)

Обновлено: Октябрь 10, 2022.

Зменшимо використання потужних електричних приладів — допоможемо нашим енергетикам (оновлено)

Із закликом до всіх своїх друзів допомогти українським енергетикам, зменшивши використання потужних електричних приладів, виступив Геннадій Рябцев, директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя», доктор наук з державного управління, професор.

Про це він повідомив на своїй сторінці в фб.  Зокрема, він сказав: «Якщо є можливість, не користуйтеся потужними електричними приладами з 17:00 до 20:00. Це зменшить навантаження на Систему, яка зараз працює лише завдяки героїзму численних майстрів своєї справи».

Зазначимо, що сьогоднішня атака на енергосистему була наймасштабнішою за всю війну. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

“Цинізм полягає в тому, що було завдано ударів по всьому ланцюгу постачання — це і системи розподілу електроенергії, і генерація. Мета ворога — ускладнити можливість перепідключення постачання електроенергії з інших джерел”, — зазначив Міністр.

Герман Галущенко підкреслив, що енергетики продовжують ремонтні роботи і відновлюють електропостачання споживачам. “Є області, де вже відновлено електропостачання. Є області, де роботи тривають. У деяких містах роботи з підключення енергопостачання будуть продовжуватися і завтра”, — зазначив він.

Водночас Міністр закликав українців допомогти енергетикам у відновленні стабільності енергосистеми. “Ключове — об’єднатися навколо того, щоб максимально зменшити споживання електроенергії, особливо в пікові години навантаження. І таким чином допомогти нам якнайшвидше стабілізувати ситуацію”, — наголосив Герман Галущенко.

Він нагадав, що заходи зі зменшення енергоспоживання впроваджує не тільки Україна: “Це зараз робить вся Європа. Там також вживають певні дії для економії та ухвалюють необхідні рішення”.

У той же час, ДСНС України попереджає, що росія масово атакує ракетами енергетичну інфраструктуру України. Її мета – дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку.

Сьогодні ввечері, 10 жовтня,  на українську енергосистему чекає стрес-тест на міцність. І кожен українець здатен допомогти його пройти.

Для цього потрібно мінімізувати споживання електроенергії.

З 17:00 до 23:00 не вмикайте такі енерговитратні прилади, як:

● електрообігрівачі
● бойлери
● електроплити
● мікрохвильовки
● пральні машини
● електрочайники
● кавоварки
● праски

Так кожен зможе зробити нашу енергосистему більш стійкою, поки завершиться екстрене відновлення!

Ми переможемо. Все буде Україна!

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(Всего статей: 1108)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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