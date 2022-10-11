Електроенергія: Україна та Європа 03 – 07 жовтня 2022 року

Протягом минулого тижня на УЕБ було проведено 19 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії в режимі одностороннього аукціону, з яких 8 – у комерційних секціях, та 11 – у спеціалізованих. Загалом реалізований обсяг за всіма типами торгів склав 1,12 млн. Мвт.г електроенергії.

Індекс базового навантаження на жовтень складає 2934,5 грн//МВт.г. Квартальний індекс базового навантаження на IV квартал зафіксований на рівні 2 705,6 грн/МВт.г.

На РДН протягом оглядового періоду ціни були стабільними, знаходившись в діапазоні 3491,98 — 3541,94 грн/МВт.г. Всього на РДН за останній тиждень в ОЕС України було реалізовано 320,26 тис. МВт.г. (+28,2%). На ВДР ціни були більш динамічними.

Середньозважені ціни змінювалися в діапазоні 3299,21 — 3839 МВт.г. Загальний обсяг купівлі-продажу за оглядовий період склав майже 25,2 тис. МВт.г.

Станом на 6 жовтня 2022 р. ціна базової електроенергії становила:

Франція — 271,94 євро/МВт.г

Угорщина — 212,13 євро/МВт.г

Польща – 226,35 євро/МВт.г.

На жовтень 2022 р. у вищезазначених країнах електроенергія торгувалась за цінами в діапазоні 186 — 312 євро/МВт.г. Місячні ф’ючерси на грудень 2022 р. на електричну енергію зросли у Франції на 8 %, в Угорщині на 9%.

У третьому кварталі середньоквартальна ціна була вищою за 345 євро/МВт.г майже на всіх європейських ринках електроенергії.

Джерело: УЕБ