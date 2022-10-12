12 жовтня: Ситуація в енергетиці

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Європейський інвестиційний банк перерахував нашій країні додаткові 550 млн євро на відновленні енергетичної інфраструктури
Українські фахівці відновили роботу високовольтної лінії зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська
Вважатимемо росію відповідальною за будь-який інцидент, спричинений її діями на ЗАЕС, – глави G7
Стабільність інфраструктури
- Сьогодні зранку, 12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, після чого відбулося повне знеструмлення Запорізької АЕС із запуском резервних дизель-генераторів. Українські фахівці знайшли технічне рішення, як відновити роботу лінії зв’язку, – і живлення власних потреб станції знову здійснюється від енергосистеми України.
- Де можна дізнатися, чи будуть відключати електроенергію на вашій вулиці. Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» визначає необхідність, величину і тривалість обмежень та повідомляє все це операторам мереж (обленерго). А вже вони застосовують ці обмеження до своїх споживачів. Інформація про те, як обленерго повідомляють про відключення, також є на їхніх сайтах. Посилання на них зібрані на окремій сторінці у Міністерства енергетики
- Сьогодні Європейський інвестиційний банк перерахував нашій країні додаткові 550 млн євро. Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах.
- Укренерго просить економити електроенергію не лише увечері, а й вдень. Сьогодні вже з восьмої ранку Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора. Через це диспетчерський центр «Укренерго» вимушено застосував обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях — повідомляє оператор системи передачі. Зараз головна причина обмежень споживачів — необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами. Державна енергокомпанія просить ставитися до електроспоживання розсудливо вранці — з 8-ї до 11-ї години і ввечері — з 17-ї до 23-ї.
Міжнародний вимір та санкції
- За результатами зустрічі очільників «Великої сімки» лідери країн оприлюднили офіційну заяву. Зокрема, G7 засудила незаконну анексію тимчасово окупованих територій України, адже цим росія грубо порушила принципи, закріплені в Статуті ООН, які не дають жодних підстав для змін кордонів України. В Групі семи додали, що вважатимуть росію відповідальною за будь-який інцидент, спричинений її діями на ЗАЕС.
- Герман Галущенко звернувся до міністрів енергетики ЄС щодо координації взаємодії .Міністр енергетики України звернувся до міністрів енергетики держав-членів ЄС під час неформального засідання, що проходить сьогодні в Празі. Герман Галущенко висловив вдячність за солідарність та підтримку і звернувся з пропозицією запровадити координацію такої взаємодії на рівні міністрів. Російський енергетичний шантаж доповнюється ядерним тероризмом, адже Запорізька атомна електростанція, найбільша в Європі, залишається під російською військовою окупацією. «Така гібридна атака не може і не повинна залишитися без відповіді. Треба ще більше посилювати тиск на агресора», — наголосив Герман Галущенко. За його словами, гідною відповіддю стало б запровадження санкцій проти російської ядерної промисловості.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом