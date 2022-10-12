Світ має переглянути ставлення до росії як постачальника ядерного палива, – Герман Галущенко

Протягом кількох днів Міністр енергетики України Герман Галущенко проводив низку телефонних розмов з колегами з європейських країн, зокрема: з Віце-прем’єр-міністром — міністром з питань екологічного переходу Іспанії Терезою Рібера Родрігес, з Міністром енергетичного переходу Франції Агнес Паньє-Рунаше, з Міністром клімату та навколишнього середовища Польщі Анною Москвою і Міністром енергетики Румунії Вірджилом Даніелем Попеску.

Ключовою темою стала необхідність консолідації зусиль вільного світу для посилення тиску на рф, зокрема, російську ядерну галузь.

Герман Галущенко поінформував співрозмовників про поточний стан енергетичного сектору України після масованих ракетних атак росії та хід відновлювальних робіт на енергетичних об’єктах. Також сторони обговорили питання вимушеного припинення Україною експорту електроенергії через руйнування об’єктів генерації та енергетичної інфраструктури.

Міністр наголосив, що попри значну шкоду, спричинену російськими обстрілами, енергосистема України залишається стабільною.

«Енергетика України постраждала від ракетних ударів безпрецедентного масштабу. Жодна інша країна світу не мала стільки ударів по енергетичній інфраструктурі, особливо за такий короткий час. Але професіоналізм і героїзм наших енергетиків, а також допомога наших міжнародних партнерів дозволяють максимально швидко відновлювати пошкоджену інфраструктуру», — зазначав Герман Галущенко під час розмов з міністрами.

Також сторони обговорювали поточну ситуацію на Запорізькій АЕС, де досі перебувають російські військові та представники «росатому».

Герман Галущенко наголошував на необхідності посилення тиску на росію та впровадження санкцій проти російської ядерної промисловості з метою демілітаризації та деокупації ЗАЕС. Також він підкреслював, що державам світу варто переглянути ставлення до росії як постачальника ядерного палива та відмовитися від російських технологій у цій галузі.

«Очевидно, що з росією дипломатія не працює, і нам потрібно діяти інакше. Запровадження ядерних санкцій разом із розумною диверсифікацією зменшить дохід росії на мільярди доларів і допоможе низці європейських країн позбутися залежності від російського палива та технологій», — наголошував Міністр.

Герман Галущенко також подякував за надану гуманітарну допомогу і готовність брати участь у проектах з післявоєнної відбудови енергетичного сектору України.

Джерело: Міненерго України