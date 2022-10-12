Рубрика | Україна

Світ має переглянути ставлення до росії як постачальника ядерного палива, – Герман Галущенко

Обновлено: Октябрь 12, 2022.

Світ має переглянути ставлення до росії як постачальника ядерного палива, – Герман Галущенко

Протягом кількох днів Міністр енергетики України Герман Галущенко проводив низку телефонних розмов з колегами з європейських країн, зокрема: з Віце-прем’єр-міністром — міністром з питань екологічного переходу Іспанії Терезою Рібера Родрігес, з Міністром енергетичного переходу Франції Агнес Паньє-Рунаше, з Міністром клімату та навколишнього середовища Польщі Анною Москвою і Міністром енергетики Румунії Вірджилом Даніелем Попеску.
Ключовою темою стала необхідність консолідації зусиль вільного світу для посилення тиску на рф, зокрема, російську ядерну галузь.

Герман Галущенко поінформував співрозмовників про поточний стан енергетичного сектору України після масованих ракетних атак росії та хід відновлювальних робіт на енергетичних об’єктах. Також сторони обговорили питання вимушеного припинення Україною експорту електроенергії через руйнування об’єктів генерації та енергетичної інфраструктури.

Міністр наголосив, що попри значну шкоду, спричинену російськими обстрілами, енергосистема України залишається стабільною.

«Енергетика України постраждала від ракетних ударів безпрецедентного масштабу. Жодна інша країна світу не мала стільки ударів по енергетичній інфраструктурі, особливо за такий короткий час. Але професіоналізм і героїзм наших енергетиків, а також допомога наших міжнародних партнерів дозволяють максимально швидко відновлювати пошкоджену інфраструктуру», — зазначав Герман Галущенко під час розмов з міністрами.

Також сторони обговорювали поточну ситуацію на Запорізькій АЕС, де досі перебувають російські військові та представники «росатому».

Герман Галущенко наголошував на необхідності посилення тиску на росію та впровадження санкцій проти російської ядерної промисловості з метою демілітаризації та деокупації ЗАЕС. Також він підкреслював, що державам світу варто переглянути ставлення до росії як постачальника ядерного палива та відмовитися від російських технологій у цій галузі.

«Очевидно, що з росією дипломатія не працює, і нам потрібно діяти інакше. Запровадження ядерних санкцій разом із розумною диверсифікацією зменшить дохід росії на мільярди доларів і допоможе низці європейських країн позбутися залежності від російського палива та технологій», — наголошував Міністр.

Герман Галущенко також подякував за надану гуманітарну допомогу і готовність брати участь у проектах з післявоєнної відбудови енергетичного сектору України.

Джерело: Міненерго України

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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