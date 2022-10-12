УЕБ запровадила індекси середньозважених цін на необроблену деревину

Обновлено: Октябрь 12, 2022.

УЕБ запровадила індекси середньозважених цін на необроблену деревину

Для створення бенчмарку та зростання рівня прозорості Українська енергетична біржа з 10 жовтня запровадила розрахунок індексів середньозважених цін на необроблену деревину.

Наразі фахівці УЕБ розраховують тижневі та місячні індекси на основі біржових угод за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» укладених у відповідні періоди враховуючи ціну, асортимент, клас якості та породи необробленої деревини.

Ціновий індекс на необроблену деревину визначається, виходячи з середньозваженої ціни відповідно до породи та класу якості.

Індекси цін на деревину дров‘яну розраховуються за видами (для промислового та непромислового використання) та групами порід за принципом середньозваженості, тобто шляхом ділення загальної вартості необробленої деревини (з урахуванням ПДВ) у відповідному періоді (тиждень або місяць) на суму обсягів реалізованої необробленої деревини за відповідними укладеними біржовими угодами.

Саме такий розрахунок дає змогу коректно оцінити ринкову ціну та її тренд на продукт, враховуючи питому вагу ресурсу за класами якості, групами діаметрів та інших параметрів.

Публікувати місячні та тижневі індекси середньозваженої ціни будуть на офіційному вебсайті УЕБ окремо кожного тижня.

«Індекс середньозваженої ціни на необроблену деревину є показником, що характеризує стан ринку та його сегментів. Його публікація підвищує рівень прозорості торгів. Дає змогу учасникам побачити тенденції ціноутворення, розрахувати свої ділові можливості та вигідно реалізувати чи придбати сировину. Ми намагаємося зробити торги максимально зручними для наших клієнтів, і це нововведення є цьому прикладом», — зазначив заступник генерального директора ТОВ «УЕБ» Костянтин Шевчук.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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