УЕБ запровадила індекси середньозважених цін на необроблену деревину

Для створення бенчмарку та зростання рівня прозорості Українська енергетична біржа з 10 жовтня запровадила розрахунок індексів середньозважених цін на необроблену деревину.

Наразі фахівці УЕБ розраховують тижневі та місячні індекси на основі біржових угод за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» укладених у відповідні періоди враховуючи ціну, асортимент, клас якості та породи необробленої деревини.

Ціновий індекс на необроблену деревину визначається, виходячи з середньозваженої ціни відповідно до породи та класу якості.

Індекси цін на деревину дров‘яну розраховуються за видами (для промислового та непромислового використання) та групами порід за принципом середньозваженості, тобто шляхом ділення загальної вартості необробленої деревини (з урахуванням ПДВ) у відповідному періоді (тиждень або місяць) на суму обсягів реалізованої необробленої деревини за відповідними укладеними біржовими угодами.

Саме такий розрахунок дає змогу коректно оцінити ринкову ціну та її тренд на продукт, враховуючи питому вагу ресурсу за класами якості, групами діаметрів та інших параметрів.

Публікувати місячні та тижневі індекси середньозваженої ціни будуть на офіційному вебсайті УЕБ окремо кожного тижня.

«Індекс середньозваженої ціни на необроблену деревину є показником, що характеризує стан ринку та його сегментів. Його публікація підвищує рівень прозорості торгів. Дає змогу учасникам побачити тенденції ціноутворення, розрахувати свої ділові можливості та вигідно реалізувати чи придбати сировину. Ми намагаємося зробити торги максимально зручними для наших клієнтів, і це нововведення є цьому прикладом», — зазначив заступник генерального директора ТОВ «УЕБ» Костянтин Шевчук.