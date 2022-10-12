Укренерго просить економити електроенергію не лише увечері, а й вдень

Сьогодні вже з восьмої ранку Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора. Через це диспетчерський центр «Укренерго» вимушено застосував обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях — повідомляє оператор системи передачі.

Зараз головна причина обмежень споживачів — необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами. Отже, що більшим буде споживання, то більше буде обмежень — зазначає Укренерго.

Державна енергокомпанія просить ставитися до електроспоживання розсудливо вранці — з 8-ї до 11-ї години і ввечері — з 17-ї до 23-ї.

Кожен неувімкнений прилад — допомога енергетику, який в цей момент лагодить проводи на висоті 30 метрів або трансформатор, щоб забезпечити вам стале енергоживлення — наголошує Укренерго.