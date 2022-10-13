Morgan Stanley: цены на нефть еще не достигли порога разрушения спроса

Обновлено: Октябрь 13, 2022.

Morgan Stanley: цены на нефть еще не достигли порога разрушения спроса

Цены на нефть еще не приблизились к тому, чтобы начать снижаться из-за разрушения спроса. Об этом рассказал (https://markets.businessinsider.com/news/commodities/oil-prices-outlook-high-supply-shortage-russia-opec-spr-demand-2022-10) главный аналитик по сырьевым рынкам в Morgan Stanley Мартин Ратс.
Первый фактор – это прозвучавшее на днях заявление ОПЕК+ о сокращении добычи. Оно стало мощным ударом по глобальному рынку энергоносителей, поскольку страны ОПЕК+ поставляют около 40% объемов нефти, потребляемой во всем мире.

Второй фактор заключается в том, что план по высвобождению нефтяных запасов из стратегического резерва США постепенно сворачивается. Дополнительные объемы топлива, которые Соединенные Штаты поставляли на рынок с апреля, должны иссякнуть уже в этом месяце.

Третий фактор – это высокая вероятность сбоев в поставках российской нефти. Объемы нефтяного экспорта снижаются в преддверии запрета Евросоюза на поставки черного золота из России, который вступит в силу к концу этого года. Москва также пригрозила сократить добычу в ответ на введение ценового лимита, который согласовали страны «Большой семерки». Если Кремль действительно уменьшит объемы, это увеличит давление на предложение на глобальных нефтяных рынках, спровоцировав дальнейший рост цен.

Все эти факторы сойдутся в одной точке в ближайшие пару недель или пару месяцев, и, когда это случится, я думаю, это обернется новым витком роста цен.

Источник

Автор:

(Всего статей: 466)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: