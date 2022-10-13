Morgan Stanley: цены на нефть еще не достигли порога разрушения спроса

Цены на нефть еще не приблизились к тому, чтобы начать снижаться из-за разрушения спроса. Об этом рассказал (https://markets.businessinsider.com/news/commodities/oil-prices-outlook-high-supply-shortage-russia-opec-spr-demand-2022-10) главный аналитик по сырьевым рынкам в Morgan Stanley Мартин Ратс.

Первый фактор – это прозвучавшее на днях заявление ОПЕК+ о сокращении добычи. Оно стало мощным ударом по глобальному рынку энергоносителей, поскольку страны ОПЕК+ поставляют около 40% объемов нефти, потребляемой во всем мире.

Второй фактор заключается в том, что план по высвобождению нефтяных запасов из стратегического резерва США постепенно сворачивается. Дополнительные объемы топлива, которые Соединенные Штаты поставляли на рынок с апреля, должны иссякнуть уже в этом месяце.

Третий фактор – это высокая вероятность сбоев в поставках российской нефти. Объемы нефтяного экспорта снижаются в преддверии запрета Евросоюза на поставки черного золота из России, который вступит в силу к концу этого года. Москва также пригрозила сократить добычу в ответ на введение ценового лимита, который согласовали страны «Большой семерки». Если Кремль действительно уменьшит объемы, это увеличит давление на предложение на глобальных нефтяных рынках, спровоцировав дальнейший рост цен.

Все эти факторы сойдутся в одной точке в ближайшие пару недель или пару месяцев, и, когда это случится, я думаю, это обернется новым витком роста цен.

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