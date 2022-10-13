На аукціоні УЕБ стартова ціна на деревину дуба зросла на 192%

Обновлено: Октябрь 13, 2022.

12 жовтня на Українській енергетичній біржі відбулось 7 аукціонів за напрямком «Необроблена деревина» на яких свій ресурс реалізовували лісові господарства з Кіровоградської, Житомирської та Чернівецької областей.

На торги були виставлені такі породи деревини, як дуб, клен, сосна та твердолистяні.

Особливий попит серед покупців спостерігався на сировину з дуба.

На одному з аукціонів на продаж було виставлено 40 лотів деревини даної породи на які зареєструвалися 16 учасників. Конкуренцію склали 9 учасників. Якщо враховувати, що крок аукціону складає 1%, то у результаті торгів початкова ціна зросла на 159%.

На іншому аукціоні на 21 лот деревини дуба зареєструвались 23 учасники. У результаті торгів конкуренцію склали 15 покупців. Під час аукціону початкова ціна зросла на 192%.

«На аукціонах УЕБ, завдяки конкуренції учасників, формується ринкова вартість сировини. Кожне лісове господарство може реалізувати свій ресурс за його справжньою ціною, яка складається за принципом попиту і пропозиції. Один з прикладів — аукціони на яких ціна дуба зросла від стартової на 159% та 192%», — зазначив Костянтин Шевчук, заступник генерального директора ТОВ «УЕБ».

Джерело: УЕБ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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