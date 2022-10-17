Електроенергія: Україна та Європа 10 — 14 жовтня 2022 року

Протягом минулого тижня на УЕБ було проведено 9 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії в режимі одностороннього аукціону, з яких 5 – у комерційних секціях, та 4 – у спеціалізованих. Загалом реалізований обсяг за всіма типами торгів склав 24,8 тис. МВт.г електроенергії.

На РДН протягом оглядового періоду ціни були стабільними, знаходившись в діапазоні 3475,98 — 3641,91 грн/МВт.г. Всього на РДН за останній тиждень в ОЕС України було реалізовано 295,87 тис. МВт.г. (-5,7%). На ВДР ціни були більш динамічними. Середньозважені ціни змінювалися в діапазоні 3242,01 — 3958,91 МВт.г. Загальний обсяг купівлі-продажу за оглядовий період склав майже 50,3 тис. МВт.г.

В рамках публічних закупівель за минулий тиждень відбулося близько 50 тендерів із закупівлі електроенергії замовниками.

Зростання цін на початку тижня стабілізувалося на більшості європейських ринків електроенергії, хоча і спостерігалась волатильність у межах -/+ 200 євро МВт.г в пікові вранішні та вечірні години і подекуди ціни досягали 700 євро/МВт.г.

Станом на 14 жовтня 2022 р. ціна базової електроенергії становила:

Франція — 260,47 євро/МВт.г

Угорщина — 260,48 євро/МВт.г

Польща – 172,52 євро/МВт.г.

На листопад 2022 року у вищезазначених країнах електроенергія торгувалась за цінами в діапазоні 190-691 євро/МВт.г. Місячні ф’ючерси на грудень 2022 року на електричну енергію зросли у Франції на 8%, в Угорщині на 9%. На січень 2023 р. зросли із середнім показником 23%.

Джеерло: УЕБ