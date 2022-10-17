Нафта дорожчає

Ціни на нафту у понеділок зросли після того, як Китай продовжив заходи щодо ліквідності, щоб допомогти постраждалій від пандемії економіці — це підвищило надії на кращий прогноз попиту на паливо з боку Китаю.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 81 цент, або 0,88%, до 92,44 долара за барель до 06:42 за Гринвічем, відновившись після падіння на 6,4% минулого тижня.

Нафта West Texas Intermediate коштувала 86,33 долара за барель, що на 72 центи або 0,84% більше, після падіння на 7,6% минулого тижня.

Причини зміни цін

У понеділок центральний банк Китаю пролонгував середньострокові кредити, зберігаючи процентну ставку незмінною протягом другого місяця.

Країна також пообіцяла значно збільшити внутрішні потужності енергопостачання та посилити контроль ризиків у ключових товарах, включаючи вугілля, нафту і газ та електроенергію, заявив у понеділок високопоставлений чиновник Національного енергетичного управління.

За словами аналітика CMC Markets Тіни Тенг, ціни на нафту підтрмали низка факторів, у тому числі коментарі президента Китаю Сі Цзіньпіна на партійному з’їзді.

«Очікується, що цього тижня Китай оприлюднить торгово-економічні дані. Незважаючи на те, що зростання ВВП у третьому кварталі може відновитися порівняно з попереднім кварталом, сувора політика Сі щодо COVID-19 змушує економіку №2 у світі зіткнутися з роком, який, швидше за все, стане найгіршим роком за майже півстоліття», — пише агентство.

У майбутньому очікується, що ціни на нафту залишатимуться нестабільними, оскільки скорочення видобутку ОПЕК+ призведуть до обмеження поставок напередодні ембарго ЄС на російську нафту, а сильний долар США та подальше підвищення процентної ставки ФРС США обмежують зростання ціни.

Джерело: Економічна правда