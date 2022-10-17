Рубрика | Україна

В понеділок вранці РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у Києві, на Дніпропетровщині й Сумщині, — Шмигаль

Обновлено: Октябрь 17, 2022.

В понеділок вранці РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у Києві, на Дніпропетровщині й Сумщині, — Шмигаль

В понеділок вранці Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України у Києві, на Дніпропетровщині й Сумщині, сотні населених пунктів знеструмлені. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі.

«Сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема зафіксовано 5 ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об’єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки», — написав він.

Шмигаль додав, що наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання, кожен регіон має план антикризового реагування.

Прем’єр звернувся до українців із проханням задля стабілізації енергосистеми згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії, особливо в пікові години.

Як повідомляли Українськi Новини, у понеділок вранці Росія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе, пролунало щонайменше чотири вибухи у Шевченківському районі.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що 10-11 жовтня російськими ракетами було уражено близько третини об’єктів енергетичної інфраструктури України.

Джерело: Українські новини

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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