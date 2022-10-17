В понеділок вранці РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у Києві, на Дніпропетровщині й Сумщині, — Шмигаль

В понеділок вранці Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України у Києві, на Дніпропетровщині й Сумщині, сотні населених пунктів знеструмлені. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі.

«Сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема зафіксовано 5 ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об’єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки», — написав він.

Шмигаль додав, що наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання, кожен регіон має план антикризового реагування.

Прем’єр звернувся до українців із проханням задля стабілізації енергосистеми згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії, особливо в пікові години.

Як повідомляли Українськi Новини, у понеділок вранці Росія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе, пролунало щонайменше чотири вибухи у Шевченківському районі.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що 10-11 жовтня російськими ракетами було уражено близько третини об’єктів енергетичної інфраструктури України.

Джерело: Українські новини