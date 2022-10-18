Рубрика | Україна

17 жовтня: Ситуація в енергетиці

Обновлено: Октябрь 18, 2022.

17 жовтня: Ситуація в енергетиці

Головне:

Внаслідок терористичної атаки рф пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України

 В результаті обстрілу російськими військовими на ЗАЕС відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею

Канада надала спецгарантію на EUR36,5 млн за кредитом ЄБРР для «Нафтогазу»

 Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія
  • Сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема, зафіксовано 5 ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об’єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки. Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання. Кожен регіон має план антикризового реагування. І просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години.
  • Внаслідок терористичної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України. Ремонтні бригади Укренерго працюють над усуненням наслідків. Ситуація в енергосистемі є контрольованою. Проте Диспетчерський центр Укренерго не виключає можливості введення графіків аварійних відключень. Тому важливо дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби.
  • Сьогодні, 17 жовтня, російські терористи вчергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території, внаслідок чого о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів. Крім того, відключилася лінія зв‘язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС.
  • В Дніпропетровській області почались екстрені відключення електроенергії, для ліквідації ушкоджень та збалансування енергосистеми каже генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. Постачальник просить громадян обмежити використання енергоємних приладів: бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів, а також зарядити телефони та павербанки.
  • 17 жовтня внаслідок обстрілу росіян постраждало одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, поранено 3 осіб.

 Газ

Канада підписала першу спеціальну гарантію на суму EUR36,5 млн у рамках кредиту обсягом EUR300 млн Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Мета — допомогти компенсувати втрату видобутку природного газу через вторгнення Росії в Україну.

Міжнародний вимір та санкції

  • Видобуток нафти на російському проекті «Сахалін-1» під керівництвом американської компанії Exxon Mobil упав після відмови від страхування танкерів місцевими російськими фірмами. Західні страховики зняли страхування з танкерів державного «Совкомфлоту».
  • Міненерго України та Міжнародний енергетичний кластер (МЕК) уклали меморандум про співробітництво в оперативному плануванні та відновленні пошкоджених об’єктів енергетичної системи України. Першочерговим завданням стане проектування і відновлення розподільчих електричних мереж Миколаївщини.
  • Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав не залишати без відповіді світової спільноти ядерний шантаж РФ: «Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об’єктами», — підкреслив Міністр.

 За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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