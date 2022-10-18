17 жовтня: Ситуація в енергетиці

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Внаслідок терористичної атаки рф пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України
В результаті обстрілу російськими військовими на ЗАЕС відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею
Канада надала спецгарантію на EUR36,5 млн за кредитом ЄБРР для «Нафтогазу»
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- Сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема, зафіксовано 5 ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об’єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки. Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання. Кожен регіон має план антикризового реагування. І просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години.
- Внаслідок терористичної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України. Ремонтні бригади Укренерго працюють над усуненням наслідків. Ситуація в енергосистемі є контрольованою. Проте Диспетчерський центр Укренерго не виключає можливості введення графіків аварійних відключень. Тому важливо дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби.
- Сьогодні, 17 жовтня, російські терористи вчергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території, внаслідок чого о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів. Крім того, відключилася лінія зв‘язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС.
- В Дніпропетровській області почались екстрені відключення електроенергії, для ліквідації ушкоджень та збалансування енергосистеми каже генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. Постачальник просить громадян обмежити використання енергоємних приладів: бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів, а також зарядити телефони та павербанки.
- 17 жовтня внаслідок обстрілу росіян постраждало одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, поранено 3 осіб.
Газ
Канада підписала першу спеціальну гарантію на суму EUR36,5 млн у рамках кредиту обсягом EUR300 млн Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Мета — допомогти компенсувати втрату видобутку природного газу через вторгнення Росії в Україну.
Міжнародний вимір та санкції
- Видобуток нафти на російському проекті «Сахалін-1» під керівництвом американської компанії Exxon Mobil упав після відмови від страхування танкерів місцевими російськими фірмами. Західні страховики зняли страхування з танкерів державного «Совкомфлоту».
- Міненерго України та Міжнародний енергетичний кластер (МЕК) уклали меморандум про співробітництво в оперативному плануванні та відновленні пошкоджених об’єктів енергетичної системи України. Першочерговим завданням стане проектування і відновлення розподільчих електричних мереж Миколаївщини.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав не залишати без відповіді світової спільноти ядерний шантаж РФ: «Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об’єктами», — підкреслив Міністр.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом