росія веде полювання на об’єкти оперативно-технологічного управління енергосистемою України, – Євгеній Єнін

росія веде полювання на об’єкти оперативно-технологічного управління енергосистемою України. Про це сьогодні в ефірі об’єднаного телемарафону повідомив перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

«Я хочу закликати енергетиків до чіткого розуміння того, що росія веде полювання на всі об’єкти енергетики. І мова іде не тільки про підстанції, знищення яких може спричинити гуманітарну кризу в державі. Глобальна ціль терористів – це знищення установ, які виконують функцію оперативно-технологічного управління системою, зокрема, Укренерго, та створення енергетичного хаосу в країні», – сказав Євгеній Єнін

Заступник Міністра закликав громадян, які проживають неподалік об’єктів енергетики, особливо уважно слідкувати за сигналами тривоги та реагувати на них.

Джерело: КМУ

Фото: Укринформ