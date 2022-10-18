У результаті російської атаки 17 жовтня пошкоджена одна з електростанцій «ДТЕК»

Обновлено: Октябрь 18, 2022.

Унаслідок чергової серії російських терористичних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України 17 жовтня постраждала одна з електростанцій «ДТЕК Енерго», передає Енергореформа.
Про це повідомляється на сайті енергохолдингу.

«Сьогодні ударами пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли дозволятиме ситуація з безпекою, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та розпочнуть роботи з ліквідації наслідків та відновлення роботи», – заявили в компанії.

За попередньою інформацією «ДТЕК», поранено 3 людей. Їм було оперативно надано медичну допомогу та доставку до лікарні.
Наразі з метою забезпечення безпеки на станції перебувають лише критично необхідні працівники. Всі інші працюють у віддаленому режимі.
«Ми продовжуємо робити все можливе для підтримки надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора», – наголосили в енергохолдингу.
Як зазначили в компанії, це не перший енергетичний об’єкт «ДТЕК Енерго», який зазнав атак з боку російських військ за останній тиждень.
10-11 жовтня були також атаковані Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС та Придніпровська ТЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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