У результаті російської атаки 17 жовтня пошкоджена одна з електростанцій «ДТЕК»

Унаслідок чергової серії російських терористичних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України 17 жовтня постраждала одна з електростанцій «ДТЕК Енерго», передає Енергореформа.
Про це повідомляється на сайті енергохолдингу.
«Сьогодні ударами пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли дозволятиме ситуація з безпекою, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та розпочнуть роботи з ліквідації наслідків та відновлення роботи», – заявили в компанії.
За попередньою інформацією «ДТЕК», поранено 3 людей. Їм було оперативно надано медичну допомогу та доставку до лікарні.
Наразі з метою забезпечення безпеки на станції перебувають лише критично необхідні працівники. Всі інші працюють у віддаленому режимі.
«Ми продовжуємо робити все можливе для підтримки надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора», – наголосили в енергохолдингу.
Як зазначили в компанії, це не перший енергетичний об’єкт «ДТЕК Енерго», який зазнав атак з боку російських військ за останній тиждень.
10-11 жовтня були також атаковані Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС та Придніпровська ТЕС.