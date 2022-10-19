Розумно споживайте електроенергію – заощаджуйте і допомагайте країні

Щоб допомогти країні тримати енергетичний фронт, не витрачати марно енергію і гроші, кожен українець може зробити прості, але дієві кроки з енергоефективності у своєму побуті. Розумне енергоспоживання кожного дасть додаткову стабільність енергосистемі.

Що саме і як зробити розповідає Держенергоефективності у рамках інформаційної кампанії, яка акумулює найкращі практичні поради з енергоефективності.

Тож сьогодні необхідно продовжувати підтримувати енергетичний фронт навіть вдома, власною енергоефективною поведінкою. Важливо й надалі зменшувати навантаження на енергетичну систему в пікові години.

Використовуємо електроенергію свідомо:

1. Щоразу вимикаємо техніку, якою вже не користуємося.

Вимикайте електротехніку і прилади, якщо немає потреби в їх застосуванні. І звісно, виходячи з кімнати, не залишайте увімкненими лампи. Вдень насолоджуйтеся якомога більше сонячним світлом. Це просто і не потребує зусиль взагалі.

2. Критично оцінюємо необхідність інтенсивного використання електроенергії у «пікові» години.

Перенесіть побутові справи (прання, прасування, прибирання) з «пікових» годин (17.00 до 23.00) на інший час (вдень, у вихідні, вночі (користуйтеся таймерами побутової техніки)).

Ознайомтеся із переліком побутової техніки, що споживає найбільше електроенергії. Насамперед йдеться про такі прилади: тепла підлога, сушильна машина, пральна машина, електрична духова шафа, кондиціонер, пилосос тощо.

3. Модернізуємо освітлення у своїй оселі.

Позбудьтеся старих ламп розжарювання і переходьте на сучасні світлодіодні. Вони споживають у 10 разів менше електроенергії і мають у 5-8 разів довший термін експлуатації, ніж лампи розжарювання.

Замінивши лише 5 лампочок, заощаджуватиме до 100 грн у місяць на рахунках за електроенергії. У масштабах багатоповерхівки, якщо це зроблять 100 родин – разом збережете суттєву суму коштів – до 10 тис. гривень.

4. Використовуємо енергоефективну побутову техніку.

Клас «А+++» – найбільш енергоощадний. Побутова техніка класу «А» або «А+» на 30-50 % зменшить споживання електроенергії навіть порівняно з приладами класу «В».

5. Для нагрівання (кип’ятіння) води за наявності користуємося газовою плитою.

Наливайте до електрочайнику лише стільки води, скільки потрібно для напою (їжі). Своєчасно видаляйте накип.

6. Використовуємо пральні і посудомийні машини в режимі повного завантаження.

При пранні за можливості встановлюйте нижчу температуру – наприклад, 30 градусів. Це допоможе заощадити електроенергію, оскільки вашій пральній машині не потрібно буде нагрівати воду до високої температури.

Віддавайте перевагу природньому сушінню.

7. Залишаємо мінімум приладів у режимі «stand-by».

Прилади у режимі “сон” споживають електроенергію. Загальне енергоспоживання побутових електроприладів у такому випадку може досягати в середньому 200 кВт*год у рік. Візьміть за правило вимикати техніку, від’єднуючи від електроживлення, ще й заощадите близько 300 грн у рік.

Користуємося розумними подовжувачами. Ви зможете налаштувати його на відключення приладів від електроживлення, коли вони не використовуються.

8. Для розвантаження енергосистеми використовуйте функцію “відкладений старт” для користування технікою, яка споживає найбільше електроенергії (пральна та посудомийна машина, мультиварка, електродуховка тощо), у нічний період.

9. Не залишаємо прилади, що працюють від акумулятора (наприклад, мобільні телефони), увімкненими довше, ніж потрібно для повної зарядки акумулятора.

Це не тільки заощадить енергію, але й подовжить термін роботи акумулятора.

10. Вимикаємо стабілізатори напруги, якими не користуєтесь.

11. Встановлюємо сенсори руху для освітлення приміщень.

12. Застосовуємо параметр Eco (Ecomode) Energy Saving під час використання пральної, посудомийної машини, бойлера. Це дозволить раціонально спожити не лише енергію, а й воду.

13. Регулярно обслуговуємо електротехніку (бойлери, пральні машини, пилососи тощо).

Наприклад для ефективної роботи пилососа має велике значення своєчасна заміна або очищення пилозбірника, при роботі з наповненим контейнером витрати енергії збільшуються на 40%.

14. Правильно експлуатуйте холодильник:

• не встановлюйте холодильник біля газової плити або опалювальних приладів;

• не встановлюйте холодильник там, де є пряме сонячне проміння;

• не ставте в холодильник гарячу їжу;

• регулярно розморожуйте свій холодильник;

• розморожуйте продукти, поклавши їх в загальну камеру холодильника;

• дотримуйтесь оптимального температурного режиму в приміщенні – 18-20 градусів (у приміщенні, де температура досягає 30 градусів тепла, холодильник споживає удвічі більше електроенергії).

Деталі – на сайті Держенергоефективності