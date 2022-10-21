21 жовтня: Ситуація в енергетиці

Добровільне скорочення споживання електроенергії хоча б на 20% допоможе стабілізувати енергосистему після російських атак – Герман Галущенко
Укргазвидобування запустило свердловину на Харківщині з дебітом понад 140 тис. куб. м газу на добу
Запаси газу в українських сховищах перевищили 14 мільярдів кубометрів
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
Добровільне скорочення споживання електроенергії хоча б на 20% допоможе стабілізувати енергосистему після російських атак – Герман Галущенко.
- Міністр наголосив, що енергетики шукають можливості, як забезпечити достатню потужність генерації, аби зменшити дефіцит в системі.
- Водночас і споживачі мають допомогти енергетикам втримати енергетичний фронт. Стабілізувати роботу енергосистеми, зокрема, допоможе скорочення споживання електроенергії протягом дня і особливо — в години-пік.
- “У перші дні масованих російських ракетних атак добровільне скорочення споживання становило в середньому 10%. Водночас атаки ворога продовжуються і енергосистема потребує більшого розвантаження”, — зазначив Міністр енергетики Герман Галущенко.
- Добровільне скорочення споживання дозволить уникнути примусових відключень, які також можуть застосовуватися з метою зниження навантаження на електромережі та надання енергетикам можливості для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.
Газ
- Укргазвидобування запустило свердловину на Харківщині з дебітом понад 140 тис. куб. м газу на добу. Досягти такої продуктивності вдалося завдяки проведенню 3-х стадій гідророзриву пласта, що дало змогу сповна розкрити потенціал газоносних горизонтів.
- Запаси газу в українських сховищах перевищили 14 мільярдів кубометрів. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.
Пальне
Кабінет Міністрів на своєму засіданні у п’ятницю, 21 жовтня, ухвалив рішення про перенесення терміну набрання чинності норм технічного регламенту на СВГ до припинення або скасування воєнного стану в Україні. Внесено зміни до постанови КМУ від 29.07.2020 р. № 667 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей». Перенесено термін вступу в дію вимог технічного регламенту до припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Міжнародний вимір та санкції
- Глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол вважає, що росія назавжди втратила європейський ринок нафти й газу і зіткнеться з падінням видобутку. «росія зазнає великих збитків через падіння постачань у Європу, попри високі ціни на газ і нафту. Це лише початок, тому що для росії важлива Європа – три чверті експорту природного газу припадало на Європу, 55% нафти також надходило в Європу. Європа – найбільший енергетичний ринок для росії, дуже важливий і надійний клієнт. росія втратила цього клієнта, і втратила його точно назавжди», – заявив він.
- Міністр енергетики Герман Галущенко подякував директору Артутру Лорковски за допомогу Energy Community в координації та постачанні міжнародної допомоги для енергетичного сектору України. З початку повномасштабного вторгнення росії завдяки зусиллям Енергетичного Співтовариства Україна вже отримала від міжнародних партнерів: 27 партій обладнання на суму близько 2,6 млн євро
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом