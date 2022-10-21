21 жовтня: Ситуація в енергетиці

Обновлено: Октябрь 21, 2022.

21 жовтня: Ситуація в енергетиці

Добровільне скорочення споживання електроенергії хоча б на 20% допоможе стабілізувати енергосистему після російських атак – Герман Галущенко

Укргазвидобування запустило свердловину на Харківщині з дебітом понад 140 тис. куб. м газу на добу

 Запаси газу в українських сховищах перевищили 14 мільярдів кубометрів

 Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія

Добровільне скорочення споживання електроенергії хоча б на 20% допоможе стабілізувати енергосистему після російських атак – Герман Галущенко.

  • Міністр наголосив, що енергетики шукають можливості, як забезпечити достатню потужність генерації, аби зменшити дефіцит в системі.
  • Водночас і споживачі мають допомогти енергетикам втримати енергетичний фронт. Стабілізувати роботу енергосистеми, зокрема, допоможе скорочення споживання електроенергії протягом дня і особливо — в години-пік.
  • “У перші дні масованих російських ракетних атак добровільне скорочення споживання становило в середньому 10%. Водночас атаки ворога продовжуються і енергосистема потребує більшого розвантаження”, — зазначив Міністр енергетики Герман Галущенко.
  • Добровільне скорочення споживання дозволить уникнути примусових відключень, які також можуть застосовуватися з метою зниження навантаження на електромережі та надання енергетикам можливості для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

Газ

  • Укргазвидобування запустило свердловину на Харківщині з дебітом понад 140 тис. куб. м газу на добу. Досягти такої продуктивності вдалося завдяки проведенню 3-х стадій гідророзриву пласта, що дало змогу сповна розкрити потенціал газоносних горизонтів.
  • Запаси газу в українських сховищах перевищили 14 мільярдів кубометрів. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

 Пальне

Кабінет Міністрів на своєму засіданні у п’ятницю, 21 жовтня, ухвалив рішення про перенесення терміну набрання чинності норм технічного регламенту на СВГ до припинення або скасування воєнного стану в Україні. Внесено зміни до постанови КМУ від 29.07.2020 р. № 667 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей». Перенесено термін вступу в дію вимог технічного регламенту до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Міжнародний вимір та санкції

  • Глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол вважає, що росія назавжди втратила європейський ринок нафти й газу і зіткнеться з падінням видобутку. «росія зазнає великих збитків через падіння постачань у Європу, попри високі ціни на газ і нафту. Це лише початок, тому що для росії важлива Європа – три чверті експорту природного газу припадало на Європу, 55% нафти також надходило в Європу. Європа – найбільший енергетичний ринок для росії, дуже важливий і надійний клієнт. росія втратила цього клієнта, і втратила його точно назавжди», – заявив він.
  • Міністр енергетики Герман Галущенко подякував директору Артутру Лорковски за допомогу Energy Community в координації та постачанні міжнародної допомоги для енергетичного сектору України. З початку повномасштабного вторгнення росії завдяки зусиллям Енергетичного Співтовариства Україна вже отримала від міжнародних партнерів: 27 партій обладнання на суму близько 2,6 млн євро

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

Автор:

(Всего статей: 476)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: