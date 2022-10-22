Герман Галущенко обговорив з представниками найбільших інвестиційних компаній США проекти в енергетичному секторі

Обновлено: Октябрь 22, 2022.

Герман Галущенко обговорив з представниками найбільших інвестиційних компаній США проекти в енергетичному секторі

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч із представниками Goldman Sachs, однієї з найбільших інвестиційних компаній США та світу. Зокрема, участь у зустрічі взяли виконавчий віце-президент Goldman Sachs Джон Роджерс та співголова відділу прикладних інновацій і президент міжнародних відносин компанії Джаред Коен.

Герман Галущенко поінформував представників компанії про потреби енергетичного сектору України у зв’язку пошкодженнями і руйнуваннями, які були завдані системними російськими атаками на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Міністр підкреслив, що енергетичне відновлення України має стати не просто відбудовою зруйнованих потужностей та інфраструктури, а побудовою нових об’єктів за найкращими сучасними стандартами.

“Майбутня енергетична інфраструктура України повинна бути більш стійкою, враховувати отриманий досвід та виклики військового часу”, — наголосив він.

Герман Галущенко зауважив на високому інвестиційному потенціалі України та заінтересованості української сторони у реалізації спільних проектів, у т.ч. у галузі відновлюваної енергетики.

Сторони наголосили на готовності до розбудови інтенсивної співпраці.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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