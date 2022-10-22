Герман Галущенко обговорив з представниками найбільших інвестиційних компаній США проекти в енергетичному секторі

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч із представниками Goldman Sachs, однієї з найбільших інвестиційних компаній США та світу. Зокрема, участь у зустрічі взяли виконавчий віце-президент Goldman Sachs Джон Роджерс та співголова відділу прикладних інновацій і президент міжнародних відносин компанії Джаред Коен.

Герман Галущенко поінформував представників компанії про потреби енергетичного сектору України у зв’язку пошкодженнями і руйнуваннями, які були завдані системними російськими атаками на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Міністр підкреслив, що енергетичне відновлення України має стати не просто відбудовою зруйнованих потужностей та інфраструктури, а побудовою нових об’єктів за найкращими сучасними стандартами.

“Майбутня енергетична інфраструктура України повинна бути більш стійкою, враховувати отриманий досвід та виклики військового часу”, — наголосив він.

Герман Галущенко зауважив на високому інвестиційному потенціалі України та заінтересованості української сторони у реалізації спільних проектів, у т.ч. у галузі відновлюваної енергетики.

Сторони наголосили на готовності до розбудови інтенсивної співпраці.

Джерело: КМУ