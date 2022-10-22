Поради з енергоефективності: Як зберегти тепло взимку та заощадити на опаленні?

Обновлено: Октябрь 22, 2022.

Поради з енергоефективності: Як зберегти тепло взимку та заощадити на опаленні?

Урамках інформаційної кампанії, присвяченої щоденним порадам українцям щодо енергоощадності та підготовки до опалювального сезону, Держенергоефективності продовжує ділитися порадами з енергоефективності та лайфхаками, які застосовуються у всьому світі.

  • Більша частина тепла з будинку втрачається трьома шляхами: через двері та вікна, через дах та через зовнішні стіни. Відповідно, їх слід утеплювати.
  • Найкращий спосіб зберегти тепло та заощадити до 40% витрат на опалення (газ, електрику, інше паливо) — це комплексно утеплити оселю.

Натомість якщо вам недоступна така можливість, то принаймні:

  • Перевірте стан вікон у кожній кімнаті. Через старі, неенергозберігаючі вікна втрачається до 10% теплової енергії.
  • Встановіть сучасні енергозберігаючі склопакети — в оселі стане тепліше. Маєте лічильник тепла чи живете у приватному будинку — ще й заощадите.
  • Перевірте систему опалення, радіатори, проконсультуйтеся з фахівцем.
  • Опалювальні прилади та радіатори будуть більш ефективними, якщо їх не затуляти меблями, важкими шторами, одягом або декоративними панелями.
  • Встановіть лічильник теплової енергії (за технічної можливості).
  • Встановіть термостатичні регулятори на радіаторах опалення (за технічної можливості) і контролюйте температуру в будинку, квартирі чи окремій кімнаті.
  • Подбайте про герметизацію щілин у вікнах і дверях. На щілини може припадати приблизно 15-25% втрат тепла у будинку протягом усієї зими.
  • Переконайтеся у відсутності щілин у віконних рамах. Якщо є щілини – усуньте їх спеціальним скотчем, поролоновим чи прогумованим ущільнювачем.
  • Перевірте, чи немає щілин у місцях кріплення підвіконня, а якщо вони є, то заповніть їх монтажною піною чи силіконовим герметиком.
  • Протяг може бути великим джерелом тепловтрат. Тож слідкуйте за закриттям вікон і дверей у кожній кімнаті.
  • Товстий килим знижує тепловитрати, які йдуть через підлогу.
  • Зберігайте затишок за допомогою щільних завіс на вікнах. Розтуліть їх, щоб сонячне тепло нагрівало Ваш будинок природним шляхом, залишайте їх щільно затуленими у похмурі, вітряні дні та вночі.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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