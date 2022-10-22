Поради з енергоефективності: Як зберегти тепло взимку та заощадити на опаленні?

Урамках інформаційної кампанії, присвяченої щоденним порадам українцям щодо енергоощадності та підготовки до опалювального сезону, Держенергоефективності продовжує ділитися порадами з енергоефективності та лайфхаками, які застосовуються у всьому світі.
- Більша частина тепла з будинку втрачається трьома шляхами: через двері та вікна, через дах та через зовнішні стіни. Відповідно, їх слід утеплювати.
- Найкращий спосіб зберегти тепло та заощадити до 40% витрат на опалення (газ, електрику, інше паливо) — це комплексно утеплити оселю.
Натомість якщо вам недоступна така можливість, то принаймні:
- Перевірте стан вікон у кожній кімнаті. Через старі, неенергозберігаючі вікна втрачається до 10% теплової енергії.
- Встановіть сучасні енергозберігаючі склопакети — в оселі стане тепліше. Маєте лічильник тепла чи живете у приватному будинку — ще й заощадите.
- Перевірте систему опалення, радіатори, проконсультуйтеся з фахівцем.
- Опалювальні прилади та радіатори будуть більш ефективними, якщо їх не затуляти меблями, важкими шторами, одягом або декоративними панелями.
- Встановіть лічильник теплової енергії (за технічної можливості).
- Встановіть термостатичні регулятори на радіаторах опалення (за технічної можливості) і контролюйте температуру в будинку, квартирі чи окремій кімнаті.
- Подбайте про герметизацію щілин у вікнах і дверях. На щілини може припадати приблизно 15-25% втрат тепла у будинку протягом усієї зими.
- Переконайтеся у відсутності щілин у віконних рамах. Якщо є щілини – усуньте їх спеціальним скотчем, поролоновим чи прогумованим ущільнювачем.
- Перевірте, чи немає щілин у місцях кріплення підвіконня, а якщо вони є, то заповніть їх монтажною піною чи силіконовим герметиком.
- Протяг може бути великим джерелом тепловтрат. Тож слідкуйте за закриттям вікон і дверей у кожній кімнаті.
- Товстий килим знижує тепловитрати, які йдуть через підлогу.
- Зберігайте затишок за допомогою щільних завіс на вікнах. Розтуліть їх, щоб сонячне тепло нагрівало Ваш будинок природним шляхом, залишайте їх щільно затуленими у похмурі, вітряні дні та вночі.
Джерело: КМУ