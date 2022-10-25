24 жовтня: Ситуація в енергетиці

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«Укренерго» та обленерго повернули світло більшості з 1,5 млн знеструмлених через російські атаки 22 жовтня споживачів
ENTSO-E погодило почергове збільшення комерційних обмінів між Україною та ЄС до 400 МВт для експорту і до 500 МВт для імпорту
Секретаріат Енергетичного Співтовариства відзначив зацікавленість замовників у постачанні природного газу маршрутом через Угорщину до України
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- НЕК «Укренерго» та операторам систем розподілу на вечір 23 жовтня вдалося повернути електрику більшості з 1,5 млн споживачів, відключених від мережі через масовані повітряні удари російських військ 22 жовтня, повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. Найважчою у цей день залишалася ситуація у Черкаській та Кіровоградській областях, а також упродовж усього дня залишалися без енергопостачання деякі населені пункти у Хмельницькій, Волинській, Рівненській областях.
- Європейське обʼєднання ENTSO-E погодило почергове збільшення комерційних обмінів електроенергією між Україною та Європейським Союзом — до 400 МВт для експорту і до 500 МВт для імпорту.
Газ
Секретаріат Енергетичного Співтовариства у вересневому звіті SEEGAS відзначив зацікавленість замовників у постачанні природного газу, імпортованого як LNG до Хорватії (о. Крк), маршрутом через Угорщину до України.
- У звіті підкреслюється, що для України є вигідним наявність ще одного потенційного маршруту для імпорту газу до країни.
- На початку 2022 року Оператор ГТС України та угорський оператор ГТС реалізували пілотний проект щодо створення гарантованих експортних потужностей з Угорщини до України. Зокрема завдяки цьому став можливим технічний імпорт газу з Хорватії.
- Відкриття українського газового ринку (в угорсько-українському напрямку) підвищило інтерес компаній-нерезидентів до українських сховищ, а також викликало сплеск торгової ліквідності всередині країни та на кордоні.
Міжнародний вимір та санкції
- Бельгія продовжуватиме допомогу енергетичному сектору України. Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з Міністром енергетики Королівства Бельгія пані Тінне Ван дер Стретен, яка запевнила, що Бельгія і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з російською агресією, надаючи необхідну допомогу, у тому числі й енергетичному фронту. Наступний гуманітарний вантаж враховуватиме потреби енергетичного сектору і буде відправлений в Україну до кінця жовтня.
- Країни G7 закликали рф повернути ЗАЕС під контроль України та припинити викрадення українського персоналу станції. Генеральні директори з питань нерозповсюдження країн G7 (Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки) та Верховний представник Європейського союзу закликають росію повернути Запорізьку АЕС під контроль України, припинити викрадення українського персоналу станції та будь-які інші форми тиску щодо нього.
- Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що країнам Європейського Союзу вдалося подолати залежність від блакитного палива з рф. «Зараз ми повністю відокремлені від російського газу… Ніхто не думав, що ми зможемо це зробити, бо залежали від росії. Залежали на 40%, а тепер – лише на 7%», – сказав єврокомісар в ефірі радіо RTL.
- Російська федерація втратила європейський ринок, оскільки зруйнувала репутацію надійного постачальника, – Фатіх Біроль. «Для росії важлива Європа: три чверті експорту природного газу припадало на них і 55% нафти. Європа – найбільший енергетичний ринок для росії, дуже важливий та надійний клієнт. росія втратила цього клієнта і втратила його назавжди», – зазначив керівник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч із представниками Goldman Sachs, однієї з найбільших інвестиційних компаній США та світу. Зокрема, участь у зустрічі взяли виконавчий віце-президент Goldman Sachs Джон Роджерс та співголова відділу прикладних інновацій і президент міжнародних відносин компанії Джаред Коен. Сторони наголосили на готовності до розбудови інтенсивної співпраці.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом