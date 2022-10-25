Електроенергія: Україна та Європа 17 – 21 жовтня 2022 року

Обновлено: Октябрь 25, 2022.

Протягом минулого тижня на УЕБ було проведено 19 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії в режимі одностороннього аукціону, з яких 6 – у комерційних секціях, та 13 – у спеціалізованих. Загалом минулого тижня вся продана на аукціонах електроенергія належала до періоду постачання в жовтні, реалізовано 1,09 млн МВт.г електроенергії.

На РДН протягом оглядового періоду ціни були стабільними, знаходившись в діапазоні 3438,27 — 3673,53 грн/МВт.г. Всього на РДН за останній тиждень було реалізовано 354,76 тис. МВт.г. (+20 %). На ВДР ціни були більш динамічними. Середньозважені ціни змінювалися в діапазоні 2967,92 — 3662 МВт.г. Загальний обсяг купівлі-продажу за оглядовий період склав майже 37,7 тис. МВт.г.

Минулого тижня ціни на електричну енергію знизилися на французькому, іспанському, португальському та італійському ринках. На решті європейських ринків електроенергії ціни зросли порівняно з попереднім тижнем, незважаючи на падіння цін на природний газ.

Станом на 21 жовтня 2022 р. ціна базової електроенергії становила:

  • Франція — 158,13 євро/МВт.г
  • Угорщина — 185,04 євро/МВт.г
  • Польща – 146,59 євро/МВт.г.

На листопад 2022 р. у вищезазначених країнах електроенергія торгувалась за цінами в діапазоні 170 — 594 євро/МВт.г.

Місячні ф’ючерси на грудень 2022 р. на електричну енергію зросли у проаналізованих країнах із середнім показником 35,5%. На січень 2023 р. зросли із середнім показником 28%.

Джерело: УЕБ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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