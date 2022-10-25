Електроенергія: Україна та Європа 17 – 21 жовтня 2022 року

Протягом минулого тижня на УЕБ було проведено 19 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії в режимі одностороннього аукціону, з яких 6 – у комерційних секціях, та 13 – у спеціалізованих. Загалом минулого тижня вся продана на аукціонах електроенергія належала до періоду постачання в жовтні, реалізовано 1,09 млн МВт.г електроенергії.

На РДН протягом оглядового періоду ціни були стабільними, знаходившись в діапазоні 3438,27 — 3673,53 грн/МВт.г. Всього на РДН за останній тиждень було реалізовано 354,76 тис. МВт.г. (+20 %). На ВДР ціни були більш динамічними. Середньозважені ціни змінювалися в діапазоні 2967,92 — 3662 МВт.г. Загальний обсяг купівлі-продажу за оглядовий період склав майже 37,7 тис. МВт.г.

Минулого тижня ціни на електричну енергію знизилися на французькому, іспанському, португальському та італійському ринках. На решті європейських ринків електроенергії ціни зросли порівняно з попереднім тижнем, незважаючи на падіння цін на природний газ.

Станом на 21 жовтня 2022 р. ціна базової електроенергії становила:

Франція — 158,13 євро/МВт.г

Угорщина — 185,04 євро/МВт.г

Польща – 146,59 євро/МВт.г.

На листопад 2022 р. у вищезазначених країнах електроенергія торгувалась за цінами в діапазоні 170 — 594 євро/МВт.г.

Місячні ф’ючерси на грудень 2022 р. на електричну енергію зросли у проаналізованих країнах із середнім показником 35,5%. На січень 2023 р. зросли із середнім показником 28%.

Джерело: УЕБ