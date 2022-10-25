Росія масово скуповує танкери та формує «тіньовий флот»

Схоже росія знайшла чергову можливість обходити санкції ЄС та США. Причина: масова скупка танкерів. За останні шість місяців у світі продалося 240 суден і всі вони з невідомими власниками. А це вже чи не найбільший тіньовий флот в історії судноплавства.

У світі «для обслуговування інтересів москви» створюється величезний тіньовий флот танкерів із невідомими власниками. Ймовірно всі вони працюють в інтересах москви і скуплені, аби перевозити нафту. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Головний виконавчий директор компанії Maersk Tankers в Копенгагені, яка керує флотом зі 170 кораблів, Крістіан Інгерслев сказав:

«Якщо ви подивитесь на те, скільки кораблів було продано за останні шість місяців невідомим покупцям, то стане зрозуміло, що створюється флот для того, щоб перевозити ці вантажі».

Попередньо, як пише розслідування Bloomberg, для «тіньового флоту» придбали 240 суден, зокрема 80 дуже великих нафтових танкерів. Ще минулого року вони перевозили іранську і венесуельську нафту. Купують судна невідомі компанії, що базуються в Дубаї, Гонконгу, Сінгапурі та на Кіпрі.

Зі слів, суднових брокерів, деякі з цих танкерів ймовірно зʼявляться в Східному Сибіру, ​​де вони допоможуть транспортувати російську нафту ESPO покупцям, зокрема китайським та індійським нафтопереробним підприємствам.