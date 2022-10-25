Росія з початку війни здійснила 85 атак на об’єкти електроенергетики України – генпрокурор

З початку повномасштабного вторгнення збройними силами РФ вчинено 85 атак на об’єкти електроенергетики, з них 51 – у жовтні, передає Енергореформа.
Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.
Згідно з повідомленням на сайті Офісу генпрокурора 24 жовтня увечері, найбільше ударів по об’єктах критичної інфраструктури у жовтні завдано у Дніпропетровській області – 8, Львівській – 6, Вінницькій – 5, Сумській – 4, Харківській – 4, у Києві – 4.
Як випливає з інфографіки, якою проілюстровано повідомлення, з лютого по жовтень кількість ударів по енергоінфраструктурі збільшилась у 10 разів – з п’яти у лютому до 51 у жовтні, і лише одна атака здійснена у квітні.
Найбільше постраждали з початку війни Донецька область, по енергооб’єктах якої було завдано 14 ударів, Сумська – 13 та Харківська – сім.
Не зафіксовано ударів у п’яти областях України – Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській та Херсонській.
«Це політика знищення українців через створення умов, непридатних для життя. З наближенням зими російське керівництво свідомо позбавляє людей базових речей: води, електрики, тепла. Так само, як свідомо прирікало на голодну смерть під час Голодомору 1932-1933 років. та військовий злочин», – заявив генпрокурор.
Водночас він закликав ООН підтримати створення Міжнародного трибуналу для агресора.
«Росія та її керівництво мають постати перед судом за злочин агресії, геноциду та військові злочини. Світ неможливий, поки зло не покарано», – зазначив Андрій Костін.