Росія з початку війни здійснила 85 атак на об’єкти електроенергетики України – генпрокурор

Обновлено: Октябрь 25, 2022.

Росія з початку війни здійснила 85 атак на об’єкти електроенергетики України – генпрокурор

З початку повномасштабного вторгнення збройними силами РФ вчинено 85 атак на об’єкти електроенергетики, з них 51 – у жовтні, передає Енергореформа.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Згідно з повідомленням на сайті Офісу генпрокурора 24 жовтня увечері, найбільше ударів по об’єктах критичної інфраструктури у жовтні завдано у Дніпропетровській області – 8, Львівській – 6, Вінницькій – 5, Сумській – 4, Харківській – 4, у Києві – 4.

Як випливає з інфографіки, якою проілюстровано повідомлення, з лютого по жовтень кількість ударів по енергоінфраструктурі збільшилась у 10 разів – з п’яти у лютому до 51 у жовтні, і лише одна атака здійснена у квітні.

Найбільше постраждали з початку війни Донецька область, по енергооб’єктах якої було завдано 14 ударів, Сумська – 13 та Харківська – сім.

Не зафіксовано ударів у п’яти областях України – Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській та Херсонській.

«Це політика знищення українців через створення умов, непридатних для життя. З наближенням зими російське керівництво свідомо позбавляє людей базових речей: води, електрики, тепла. Так само, як свідомо прирікало на голодну смерть під час Голодомору 1932-1933 років. та військовий злочин», – заявив генпрокурор.

Водночас він закликав ООН підтримати створення Міжнародного трибуналу для агресора.

«Росія та її керівництво мають постати перед судом за злочин агресії, геноциду та військові злочини. Світ неможливий, поки зло не покарано», – зазначив Андрій Костін.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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