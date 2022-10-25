Росія з початку війни здійснила 85 атак на об’єкти електроенергетики України – генпрокурор

З початку повномасштабного вторгнення збройними силами РФ вчинено 85 атак на об’єкти електроенергетики, з них 51 – у жовтні, передає Енергореформа.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Згідно з повідомленням на сайті Офісу генпрокурора 24 жовтня увечері, найбільше ударів по об’єктах критичної інфраструктури у жовтні завдано у Дніпропетровській області – 8, Львівській – 6, Вінницькій – 5, Сумській – 4, Харківській – 4, у Києві – 4.

Як випливає з інфографіки, якою проілюстровано повідомлення, з лютого по жовтень кількість ударів по енергоінфраструктурі збільшилась у 10 разів – з п’яти у лютому до 51 у жовтні, і лише одна атака здійснена у квітні.

Найбільше постраждали з початку війни Донецька область, по енергооб’єктах якої було завдано 14 ударів, Сумська – 13 та Харківська – сім.

Не зафіксовано ударів у п’яти областях України – Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській та Херсонській.

«Це політика знищення українців через створення умов, непридатних для життя. З наближенням зими російське керівництво свідомо позбавляє людей базових речей: води, електрики, тепла. Так само, як свідомо прирікало на голодну смерть під час Голодомору 1932-1933 років. та військовий злочин», – заявив генпрокурор.

Водночас він закликав ООН підтримати створення Міжнародного трибуналу для агресора.