26 жовтня: Ситуація в енергетиці

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- ЄБРР планує виділити «Укренерго» на закупку обладнання ще EUR300 млн і «Нафтогазу» ще EUR200 млн на закупку газу
- Німеччина виділить Україні EUR20 млн на закупівлю резервного обладнання для ремонтів критичної інфраструктури після обстрілів
- Естонія забороняє імпорт російської нафти раніше запланованого
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- Європейський банк реконструкції та розвитку за результатами візиту його президента Оділь Рено-Бассо в Україну розглядає виділення НЕК «Укренерго» додатково EUR300 млн позики на обладнання та поточну ліквідність.
- Він уточнив, що рішення ще має бути затверджено радою директорів, проте, за його словами, швидкість ухвалення такого рішення є безпрецедентною для міжнародної фінансової організації.
- За його словами, ці кошти будуть спрямовані насамперед на закупівлю обладнання, яке необхідне для відновлення пошкоджених енергомереж, та підтримку поточної ліквідності компанії.
- Німеччина виділить Україні EUR20 млн на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе бути готовими реагувати на терористичні атаки на критичну інфраструктуру з боку Росії. На виділені Німеччиною кошти буде закуплено мобільні дизельні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції.
- Українські трейдери ТОВ «Д.Трейдінг», ТОВ «ЕРУ» та гострейдер АТ «Енергетична компанія України» («ЕКУ») після скасування експорту е/е до Європи почали тестувати можливості імпорту електроенергії, розпочавши зі Словаччини.
Міжнародний вимір та санкції
- Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що уряд країни хоче запровадити заборону на імпорт нафти з росії вже з 5 грудня – на два місяці раніше крайнього терміну, встановленого санкціями Європейського Союзу. Глава естонського МЗС додав, що рішення про заборону імпорту російської нафти уряд має остаточно ухвалити 27 жовтня.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом