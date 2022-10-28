26 жовтня: Ситуація в енергетиці

Обновлено: Октябрь 28, 2022.

26 жовтня: Ситуація в енергетиці

Головне:

  • ЄБРР планує виділити «Укренерго» на закупку обладнання ще EUR300 млн і «Нафтогазу» ще EUR200 млн на закупку газу
  • Німеччина виділить Україні EUR20 млн на закупівлю резервного обладнання для ремонтів критичної інфраструктури після обстрілів 
  • Естонія забороняє імпорт російської нафти раніше запланованого

Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія
  • Європейський банк реконструкції та розвитку за результатами візиту його президента Оділь Рено-Бассо в Україну розглядає виділення НЕК «Укренерго» додатково EUR300 млн позики на обладнання та поточну ліквідність.
  • Він уточнив, що рішення ще має бути затверджено радою директорів, проте, за його словами, швидкість ухвалення такого рішення є безпрецедентною для міжнародної фінансової організації.
  • За його словами, ці кошти будуть спрямовані насамперед на закупівлю обладнання, яке необхідне для відновлення пошкоджених енергомереж, та підтримку поточної ліквідності компанії.
  • Німеччина виділить Україні EUR20 млн на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе бути готовими реагувати на терористичні атаки на критичну інфраструктуру з боку Росії. На виділені Німеччиною кошти буде закуплено мобільні дизельні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції.
  • Українські трейдери ТОВ «Д.Трейдінг», ТОВ «ЕРУ» та гострейдер АТ «Енергетична компанія України» («ЕКУ») після скасування експорту е/е до Європи почали тестувати можливості імпорту електроенергії, розпочавши зі Словаччини.

Міжнародний вимір та санкції

  • Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що уряд країни хоче запровадити заборону на імпорт нафти з росії вже з 5 грудня – на два місяці раніше крайнього терміну, встановленого санкціями Європейського Союзу. Глава естонського МЗС додав, що рішення про заборону імпорту російської нафти уряд має остаточно ухвалити 27 жовтня.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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