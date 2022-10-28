Німецькі компанії продовжать допомагати Україні під час війни і готові до спільних проектів повоєнного відновлення, – Ярослав Демченков

Оновлений формат Українсько-німецького енергетичного партнерства вже довів свою ефективність і має потенціал для посилення співпраці у відновленні енергетичної галузі України.

На цьому наголосив заступник Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков у ході 12-го засідання Українсько-німецької групи високого рівня з економічного співробітництва, що відбулося під головуванням Віце-премʼєр-міністра Ольги Стефанішиної та статс-секретаря Федерального міністерства економіки й захисту клімату ФРН Франциски Брантнер.

Співпраця України з німецьким бізнесом також стала головною темою в ході онлайн-зустрічі Ярослава Демченкова з управляючим директором Німецької східної бізнес-асоціації (German Eastern Business Association) Міхаелем Хармсом, керівником оперативної групи підтримки України при Секретаріаті Енергетичного співтовариства Адамом Балогом, керівництвом секретаріату Українсько-німецького партнерства Юлією Рибак та Анне Вінтер.

Під час зустрічей обговорювалися необхідні кроки для підтримки надійності енергозабезпечення населення взимку. Заступник Міністра наголосив, що для захисту енергетичної інфраструктури Україна потребує посиленої протиповітряної оборони, а для ремонту енергетичних об’єктів – обладнання та матеріалів.

«Після масштабних російських атак нам необхідна термінова допомога в поставках енергетичного обладнання та матеріалів для проведення ремонтних робіт, у консалтингу, у донорських внесках в Фонд підтримки енергетики», — зазначив Ярослав Демченков.

Водночас він подякував німецьким партнерам за вже надану технічну та фінансову допомогу.

«Завдяки переформатуванню Українсько-німецького енергетичного партнерства ми вже отримали майже 40 тонн обладнання та матеріалів для відновлення енергоінфраструктури. Ми вдячні німецьким компаніям за допомогу з перших днів війни. Завдяки вам та іншим нашим партнерам енергетичні компанії в Сумах, Харкові, Миколаєві та Чернігові змогли провести термінові ремонтні роботи, щоб повернути електропостачання споживачам», — наголосив заступник Міністра.

Він також підкреслив важливість спільних проектів, зокрема, Low Carbon Ukraine, який реалізується Berlin Economics і тривалий час демонструє свою ефективність, та подякував за ініціативу Німеччини щодо створення Зеленого фонду.

Франциска Брантнер своєю чергою наголосила на готовності й надалі підтримувати Україну та докласти максимум зусиль до якнайшвидшого запуску Зеленого Фонду з можливістю часткового використання його коштів на термінове відновлення енергетичної інфраструктури.

Ярослав Демченков зазначив, що післявоєнне відновлення України базуватиметься на більш екологічному та сталому розвитку енергетики на основі найкращого світового досвіду, із залученням інноваційних технологій та обладнання.

«Важливо, що німецький бізнес постійно на зв’язку з Україною. Ми маємо використати потенціал Українсько-німецького енергетичного партнерства для підготовки проектів з відновлення енергетики. Наша енергосистема залишається стійкою, незважаючи на безпрецедентні обстріли, що свідчить про потужність українського енергетичного сектору. Вкладення коштів у відновлення енергосектору України – це внесок в енергобезпеку та стійкість енергетики Європи», — зазначив Ярослав Демченков.

Джерело: КМУ