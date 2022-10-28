Що буде з цінами на бензин в Україні: прогноз НБУ

Обновлено: Октябрь 28, 2022.

Що буде з цінами на бензин в Україні: прогноз НБУ

Зростання цін на пальне в Україні суттєво сповільнювалося (до 66,2% р/р у вересні), хоча їх рівень стабілізувався на високому рівні. Це пояснюється зменшенням цін на нафту у світі та насиченням ринку завдяки налагодженню логістики й відновленню конкуренції між АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Інфляційний звіт» Національного банку України (жовтень 2022 року).

«Надалі пальне дорожчатиме повільніше (до 20% на рік). З одного боку, ціни стримуватиме поступове зниження світових цін на нафту. З іншого — очікуване повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень зберігатиме ціни високими», — йдеться у звіті.

Що буде з цінами на бензин в Україні: прогноз НБУ

За прогнозом НБУ, ефекти перенесення високих цін на пальне триватимуть і надалі, зумовлюючи, зокрема, подорожчання транспортних послуг. Це підживлюватиме загальну інфляцію.

Нагадаємо, Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на пальне у вересні 2022 року. Порівняно із серпнем 2022 року бензин А-92 подешевшав на 1,2% до 47,9 гривень за літр, бензин А-95 на 1,0% до 49,3 гривень за літр, дизельне паливо — на 1,0% до 53,1 гривень за літр.

При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 4,0% до 26,1 гривень за літр.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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