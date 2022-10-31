Ціна газу: Україна та Європа. Огляд ринку 24-28 жовтня 2022 р

На середньо- та довгостроковому ринку минулого тижня тривала торгівля ресурсом жовтня та листопада. Позиції на купівлю та продаж формували компанії Київводоканал та Нафтогазвидобування.

На короткостроковому ринку природного газу УЕБ учасники формували заявки на сегментах внутрішньодобового ринку, в ГТС та ПСГ. Протягом минулого тижня на короткостроковому ринку не було зафіксовано цінових коливань. У п’ятницю біржовий курс внутрішньодобового ринку в ГТС склав 21010 грн за тис. куб. м.На минулому тижні було проведено 2 процедури із закупівлі природного газу бюджетними установами та державними підприємствами. Загалом реалізовано 11,61 млн куб. м.

Ціни на газ у Європі стабілізувалися, оскільки європейські ПСГ практично заповнені. Так, Німеччина заповнила сховища на 97%. Минулого тижня ціни на природний газ були майже на найнижчій позначці, починаючи з червня. Одним із чинників падіння котирувань є нетипово тепла погода для цієї пори року в країнах Європи.

Грудневі ф’ючерси на Brent подорожчали на лондонській біржі ICE Futures до 95,94 дол. США за барель на фоні новин про скорочення запасів бензину у США, зниження курсу долара.

Джерело: УЕБ