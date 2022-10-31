Ціна газу: Україна та Європа. Огляд ринку 24-28 жовтня 2022 р

Обновлено: Октябрь 31, 2022.

Ціна газу: Україна та Європа. Огляд ринку 24-28 жовтня 2022 р

На середньо- та довгостроковому ринку минулого тижня тривала торгівля ресурсом жовтня та листопада. Позиції на купівлю та продаж формували компанії Київводоканал та Нафтогазвидобування.

На короткостроковому ринку природного газу УЕБ учасники формували заявки на сегментах внутрішньодобового ринку, в ГТС та ПСГ. Протягом минулого тижня на короткостроковому ринку не було зафіксовано цінових коливань. У п’ятницю біржовий курс внутрішньодобового ринку в ГТС склав 21010 грн за тис. куб. м.На минулому тижні було проведено 2 процедури із закупівлі природного газу бюджетними установами та державними підприємствами. Загалом реалізовано 11,61 млн куб. м.

Ціни на газ у Європі стабілізувалися, оскільки європейські ПСГ практично заповнені. Так, Німеччина заповнила сховища на 97%. Минулого тижня ціни на природний газ були майже на найнижчій позначці, починаючи з червня. Одним із чинників падіння котирувань є нетипово тепла погода для цієї пори року в країнах Європи.

Грудневі ф’ючерси на Brent подорожчали на лондонській біржі ICE Futures до 95,94 дол. США за барель на фоні новин про скорочення запасів бензину у США, зниження курсу долара.

Джерело: УЕБ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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