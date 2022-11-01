Електроенергія: Україна та Європа 24 – 28 жовтня 2022 року

Протягом минулого тижня на УЕБ було проведено 18 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії в режимі одностороннього аукціону, з яких 5 – у комерційних секціях, та 13 – у спеціалізованих. Загалом минулого тижня вся продана на аукціонах електроенергія належала до періоду постачання листопада, реалізовано 1,36 млн МВт.г електроенергії.

На РДН протягом оглядового періоду ціни були стабільними, знаходившись в діапазоні 3416,65 — 3591,52 грн/МВт.г. Всього на РДН за останній тиждень було реалізовано 319,9 тис. МВт.г. (-10 %). На ВДР ціни були більш динамічними. Середньозважені ціни змінювалися в діапазоні 3326,52 — 3811,2 МВт.г. МВт.г. Загальний обсяг купівлі-продажу за оглядовий період склав майже 47,6 тис. МВт.г.

На РДН протягом оглядового періоду ціни були стабільними, знаходившись в діапазоні 3416,65 — 3591,52 грн/МВт.г. Всього на РДН за останній тиждень було реалізовано 319,9 тис. МВт.г. (-10 %). На ВДР ціни були більш динамічними. Середньозважені ціни змінювалися в діапазоні 3326,52 — 3811,2 МВт.г. МВт.г. Загальний обсяг купівлі-продажу за оглядовий період склав майже 47,6 тис. МВт.г.

В рамках публічних закупівель за минулий тиждень відбулося близько 50 тендерів із закупівлі електроенергії замовниками.

У країнах Європи ціни на електричну енергію знизилися минулого тижня, адже спостерігалися аномально теплі температури, а біржові ціни на газ опускалися до 995,5 дол. за тисячу кубометрів. Також свій вплив має відключення великих промислових споживачів.

Станом на 28 жовтня 2022 р. ціна базової електроенергії становила:

Франція — 108,53 євро/МВт.г

Угорщина — 136,49 євро/МВт.г

Польща – 135,47 євро/МВт.г.

На листопад 2022 р. у вищезазначених країнах електроенергія торгувалась за цінами в діапазоні 150-719 євро/МВт.г. Місячні ф’ючерси на грудень 2022 р. на електричну енергію зросли у проаналізованих країнах із середнім показником 16,3%.

Джерело: УЕБ