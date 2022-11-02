2 листопада: Ситуація в енергетиці

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Оператор ГТС України та словацький оператор Eustream домовились про подовження терміну дії збільшених гарантованих потужностей обсягом 42 млн куб. м газу до 31 березня 2023 р.
2 енергоблоки Запорізької АЕС перейшли в режим гарячого зупину для відновлення теплопостачання в Енергодарі
Євросоюз готовий постачати електроенергію в Україну у разі гострого дефіциту — єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- Державною інспекцією ядерного регулювання України встановлено порушення вимог законодавства України, норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки на майданчику сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП), яке є однією із семи ядерних установок на ВП «Запорізька АЕС». Йдеться, зокрема, про самовільне будівництво невідомої споруди окупаційними силами рф на майданчику ССВЯП ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та недопуск персоналу ВП ЗАЕС до безпосереднього місця виконання будівельно-монтажних робіт на майданчику ССВЯП.
- Фахівці ДП «НАЕК «Енергоатом» провели попередній аналіз наслідків окупації Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів Компанії, розташованих в місті Енергодар, руйнування та пошкодження будівель і споруд станції. За його результатами – вартість активів, які були знищені та пошкоджені, станом на 1 листопада 2022 року становить 28 184 млн грн, зокрема основних засобів – 27 804 млн грн.
- Україна в умовах російських обстрілів енергетичної інфраструктури хотіла б мати потенційну можливість імпорту з ЄС значного обсягу електроенергії – 1000-1500 МВт, повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький на зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон.
- Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» перевело два енергоблоки Запорізької АЕС у стан гарячого зупину, що дозволило відновити теплопостачання в Енергодарі.
- Країни Європейського Союзу готові постачати електричну енергію до України у разі виникнення в нас гострого дефіциту. Поки дозволені обсяги поставок обмежені потужностями для торгівлі, погодженими в рамках європейської енергомережі ENTSO-E, проте в Європі працюють над збільшенням цього ліміту, заявила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Газ
- Оператор ГТС України та словацький оператор Eustream a.s. домовились про подовження терміну дії збільшених гарантованих потужностей обсягом 42 млн куб. м газу в точці «Будінце» до 31 березня 2023 року. Такий крок є позитивним як для українських замовників, зокрема через можливості для імпорту газу до України, так і для нерезидентів – для зберігання газу в українських підземних сховищах.
- Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 01 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка про звільнення. Юрій Вітренко продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 03 листопада 2022 року включно.
Міжнародний вимір та санкції
- Президент Володимир Зеленський України провів зустріч з Європейським комісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон. Президент відзначив роль Кадрі Сімсон у залученні України до європейської енергомережі ENTSO-E. Він нагадав, що після приєднання наша держава почала експортувати електроенергію в Європу та може виступати одним із гарантів стабільності енергосистеми ЄС.
- Атаки рф по критичній інфраструктурі України є тяжким воєнним злочином, – Президент Литви Гітанас Науседа. Він заявив, що світова спільнота має жорстко відреагувати на російські обстріли енергетичної інфраструктури України.
- Міжнародна енергетична група високого рівня створена в Україні для захисту та відновлення енергосистеми. Основною метою цієї ради є підтримка України у протистоянні енергетичним викликам, що виникли через повномасштабне вторгнення росії в Україну, найбільш ефективним та скоординованим способом. Перше засідання Міжнародної енергетичної консультативної ради відбулося 1 листопада у Києві під співголовуванням Міністра енергетики України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Всі учасники засідання висловили намір посилити координацію зусиль у боротьбі з агресором, зокрема, на енергетичному фронті, і підтвердили готовність співпрацювати згідно з цілями і завданнями Міжнародної енергетичної консультативної ради.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом