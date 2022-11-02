2 листопада: Ситуація в енергетиці

Обновлено: Ноябрь 02, 2022.

2 листопада: Ситуація в енергетиці

Головне:

Оператор ГТС України та словацький оператор Eustream домовились про подовження терміну дії збільшених гарантованих потужностей обсягом 42 млн куб. м газу до 31 березня 2023 р.

2 енергоблоки Запорізької АЕС перейшли в режим гарячого зупину для відновлення теплопостачання в Енергодарі

Євросоюз готовий постачати електроенергію в Україну у разі гострого дефіциту — єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон

Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія
  • Державною інспекцією ядерного регулювання України встановлено порушення вимог законодавства України, норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки на майданчику сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП), яке є однією із семи ядерних установок на ВП «Запорізька АЕС». Йдеться, зокрема, про самовільне будівництво невідомої споруди окупаційними силами рф на майданчику ССВЯП ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та недопуск персоналу ВП ЗАЕС до безпосереднього місця виконання будівельно-монтажних робіт на майданчику ССВЯП.
  • Фахівці ДП «НАЕК «Енергоатом» провели попередній аналіз наслідків окупації Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів Компанії, розташованих в місті Енергодар, руйнування та пошкодження будівель і споруд станції. За його результатами – вартість активів, які були знищені та пошкоджені, станом на 1 листопада 2022 року становить 28 184 млн грн, зокрема основних засобів – 27 804 млн грн.
  • Україна в умовах російських обстрілів енергетичної інфраструктури хотіла б мати потенційну можливість імпорту з ЄС значного обсягу електроенергії – 1000-1500 МВт, повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький на зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон.
  • Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» перевело два енергоблоки Запорізької АЕС у стан гарячого зупину, що дозволило відновити теплопостачання в Енергодарі.
  • Країни Європейського Союзу готові постачати електричну енергію до України у разі виникнення в нас гострого дефіциту. Поки дозволені обсяги поставок обмежені потужностями для торгівлі, погодженими в рамках європейської енергомережі ENTSO-E, проте в Європі працюють над збільшенням цього ліміту, заявила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Газ

  • Оператор ГТС України та словацький оператор Eustream a.s. домовились про подовження терміну дії збільшених гарантованих потужностей обсягом 42 млн куб. м газу в точці «Будінце» до 31 березня 2023 року. Такий крок є позитивним як для українських замовників, зокрема через можливості для імпорту газу до України, так і для нерезидентів – для зберігання газу в українських підземних сховищах.
  • Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 01 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка про звільнення. Юрій Вітренко продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 03 листопада 2022 року включно.

Міжнародний вимір та санкції

  • Президент Володимир Зеленський України провів зустріч з Європейським комісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон. Президент відзначив роль Кадрі Сімсон у залученні України до європейської енергомережі ENTSO-E. Він нагадав, що після приєднання наша держава почала експортувати електроенергію в Європу та може виступати одним із гарантів стабільності енергосистеми ЄС.
  • Атаки рф по критичній інфраструктурі України є тяжким воєнним злочином, – Президент Литви Гітанас Науседа. Він заявив, що світова спільнота має жорстко відреагувати на російські обстріли енергетичної інфраструктури України.
  • Міжнародна енергетична група високого рівня створена в Україні для захисту та відновлення енергосистеми. Основною метою цієї ради є підтримка України у протистоянні енергетичним викликам, що виникли через повномасштабне вторгнення росії в Україну, найбільш ефективним та скоординованим способом. Перше засідання Міжнародної енергетичної консультативної ради відбулося 1 листопада у Києві під співголовуванням Міністра енергетики України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Всі учасники засідання висловили намір посилити координацію зусиль у боротьбі з агресором, зокрема, на енергетичному фронті, і підтвердили готовність співпрацювати згідно з цілями і завданнями Міжнародної енергетичної консультативної ради.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

Автор:

(Всего статей: 484)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: