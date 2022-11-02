Прем’єр-міністр: Наразі діють два режими відключень електроенергії: плановий та аварійний

В України є що протиставити на удари росії по енергетичній інфраструктурі та як протидіяти цьому тероризму: ППО, ремонти, резерви й економія. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 1 листопада.

Як зауважив Прем’єр-міністр, прогрес у постачанні Україні систем ППО за жовтень-листопад значно більший, ніж за останні 8 років.

«Дякуємо партнерам, що нарешті почули наші аргументи. Сподіваємося на пришвидшення поставок обіцяних систем для захисту всіх енергооб’єктів нашої держави», — підкреслив Денис Шмигаль.

За словами Глави Уряду, потрібно розуміти, що удари росії по енергетичній інфраструктурі України продовжаться, тому виникає потреба в стабілізації енергосистеми.

«Зараз є два режими відключення електроенергії для споживачів. Перший — це плановий режим, коли світло відключають для стабілізації енергосистеми за заздалегідь спланованими графіками. Працюємо разом з енергетиками, аби графіки таких відключень відповідали дійсності й були мінімальними», — сказав Денис Шмигаль і наголосив, що існує і другий тип відключень — аварійний.

Аварійні відключення, як зазначив Прем’єр-міністр, неможливо передбачити та спрогнозувати, як довго вони триватимуть: «Коли ракета чи дрон ударили по об’єкту інфраструктури, то як наслідок — екстрено відключається частина споживачів».

Очільник Уряду підкреслив, що кожен тепер має перелаштуватися, аби споживати якомога менше електроенергії, особливо в пікові години зранку й увечері.

Джерело: КМУ