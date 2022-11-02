Прем’єр-міністр: Наразі діють два режими відключень електроенергії: плановий та аварійний

Обновлено: Ноябрь 02, 2022.

Прем’єр-міністр: Наразі діють два режими відключень електроенергії: плановий та аварійний

В України є що протиставити на удари росії по енергетичній інфраструктурі та як протидіяти цьому тероризму: ППО, ремонти, резерви й економія. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 1 листопада.

Як зауважив Прем’єр-міністр, прогрес у постачанні Україні систем ППО за жовтень-листопад значно більший, ніж за останні 8 років.

«Дякуємо партнерам, що нарешті почули наші аргументи. Сподіваємося на пришвидшення поставок обіцяних систем для захисту всіх енергооб’єктів нашої держави», — підкреслив Денис Шмигаль.

За словами Глави Уряду, потрібно розуміти, що удари росії по енергетичній інфраструктурі України продовжаться, тому виникає потреба в стабілізації енергосистеми.

«Зараз є два режими відключення електроенергії для споживачів. Перший — це плановий режим, коли світло відключають для стабілізації енергосистеми за заздалегідь спланованими графіками. Працюємо разом з енергетиками, аби графіки таких відключень відповідали дійсності й були мінімальними», — сказав Денис Шмигаль і наголосив, що існує і другий тип відключень — аварійний.

Аварійні відключення, як зазначив Прем’єр-міністр, неможливо передбачити та спрогнозувати, як довго вони триватимуть: «Коли ракета чи дрон ударили по об’єкту інфраструктури, то як наслідок — екстрено відключається частина споживачів».

Очільник Уряду підкреслив, що кожен тепер має перелаштуватися, аби споживати якомога менше електроенергії, особливо в пікові години зранку й увечері.

Джерело: КМУ

Автор:

(Всего статей: 484)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: