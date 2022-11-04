Британія обмежує для своїх кораблів участь у транспортуванні російської нафти

Велика Британія запроваджує заборону на транспортування російської нафти, повідомив 3 листопада уряд країни.

За заявою, рішення передбачає «заборону британським кораблям та компаніям сприяти морському перевезенню російської сирої нафти, починаючи з 5 листопада».

Пресслужба уряду зазначає, що йдеться про нафту, вартість якої не перевищує стелю, запроваджену країнами «Групи семи».

«Новий закон, представлений, 3 листопада, завадить країнам використовувати послуги Великої Британії, щоб транспортувати російську нафту, якщо вона не була куплена за ціною, нижчою за стелю цін, запроваджену Коаліцією обмеження цін G7 та Австралії», – йдеться в заяві.

За повідомленням, закон відкриває шлях до запровадження цінових обмежень на російську сиру нафту.

Таким чином, повідомляє уряд, країна підтримала зобов’язання, взяті на себе міністрами фінансів «Групи семи» у вересні.

«Ми продовжуємо підтримувати Україну перед обличчям варварського та незаконного вторгнення Путіна. Ми заборонили імпорт російської нафти до Сполученого Королівства та досягаємо значних успіхів у повному його припиненні. Цей новий захід продовжує закручувати гайки на військовій машині Путіна, роблячи для нього ще важчим отримання прибутку від його незаконної війни», – заявив міністр фінансів Джеремі Хант.

Велика Британія та Євросоюз в червні домовилися про заборону страхування суден із російською нафтою.

Джерело: Радіо Свобода