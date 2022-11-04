Британія обмежує для своїх кораблів участь у транспортуванні російської нафти

Велика Британія запроваджує заборону на транспортування російської нафти, повідомив 3 листопада уряд країни.
За заявою, рішення передбачає «заборону британським кораблям та компаніям сприяти морському перевезенню російської сирої нафти, починаючи з 5 листопада».
Пресслужба уряду зазначає, що йдеться про нафту, вартість якої не перевищує стелю, запроваджену країнами «Групи семи».
«Новий закон, представлений, 3 листопада, завадить країнам використовувати послуги Великої Британії, щоб транспортувати російську нафту, якщо вона не була куплена за ціною, нижчою за стелю цін, запроваджену Коаліцією обмеження цін G7 та Австралії», – йдеться в заяві.
За повідомленням, закон відкриває шлях до запровадження цінових обмежень на російську сиру нафту.
Таким чином, повідомляє уряд, країна підтримала зобов’язання, взяті на себе міністрами фінансів «Групи семи» у вересні.
«Ми продовжуємо підтримувати Україну перед обличчям варварського та незаконного вторгнення Путіна. Ми заборонили імпорт російської нафти до Сполученого Королівства та досягаємо значних успіхів у повному його припиненні. Цей новий захід продовжує закручувати гайки на військовій машині Путіна, роблячи для нього ще важчим отримання прибутку від його незаконної війни», – заявив міністр фінансів Джеремі Хант.
Велика Британія та Євросоюз в червні домовилися про заборону страхування суден із російською нафтою.
Джерело: Радіо Свобода