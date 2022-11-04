Британія обмежує для своїх кораблів участь у транспортуванні російської нафти

Обновлено: Ноябрь 04, 2022.

Британія обмежує для своїх кораблів участь у транспортуванні російської нафти

Велика Британія запроваджує заборону на транспортування російської нафти, повідомив 3 листопада уряд країни.

За заявою, рішення передбачає «заборону британським кораблям та компаніям сприяти морському перевезенню російської сирої нафти, починаючи з 5 листопада».

Пресслужба уряду зазначає, що йдеться про нафту, вартість якої не перевищує стелю, запроваджену країнами «Групи семи».

«Новий закон, представлений, 3 листопада, завадить країнам використовувати послуги Великої Британії, щоб транспортувати російську нафту, якщо вона не була куплена за ціною, нижчою за стелю цін, запроваджену Коаліцією обмеження цін G7 та Австралії», – йдеться в заяві.

За повідомленням, закон відкриває шлях до запровадження цінових обмежень на російську сиру нафту.

Таким чином, повідомляє уряд, країна підтримала зобов’язання, взяті на себе міністрами фінансів «Групи семи» у вересні.

«Ми продовжуємо підтримувати Україну перед обличчям варварського та незаконного вторгнення Путіна. Ми заборонили імпорт російської нафти до Сполученого Королівства та досягаємо значних успіхів у повному його припиненні. Цей новий захід продовжує закручувати гайки на військовій машині Путіна, роблячи для нього ще важчим отримання прибутку від його незаконної війни», – заявив міністр фінансів Джеремі Хант.

Велика Британія та Євросоюз в червні домовилися про заборону страхування суден із російською нафтою.

Джерело: Радіо Свобода

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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