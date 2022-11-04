Чернышов назначен главой «Нафтогаза»

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правительстве.

«Назначение состоялось на сегодняшнем вечернем заседании», — отметил источник.

Отметим, сегодня Верховная рада уволила Чернышова с должности министра развития общин и территорий. Он занимал пост в правительстве Дениса Шмыгаля с марта 2020 года. До этого несколько месяцев возглавлял Киевскую областную государственную администрацию.

РБК-Украина со ссылкой на источники ранее писало, что Минрегион планируется объединить с Министерством инфраструктуры во главе с Александром Кубраковым. Его также, вероятно, повысят до вице-премьера.