Чернышов назначен главой «Нафтогаза»

Обновлено: Ноябрь 04, 2022.

Чернышов назначен главой «Нафтогаза»

Кабинет министров назначил Алексея Чернышова на должность главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правительстве.

«Назначение состоялось на сегодняшнем вечернем заседании», — отметил источник.

Отметим, сегодня Верховная рада уволила Чернышова с должности министра развития общин и территорий. Он занимал пост в правительстве Дениса Шмыгаля с марта 2020 года. До этого несколько месяцев возглавлял Киевскую областную государственную администрацию.

РБК-Украина со ссылкой на источники ранее писало, что Минрегион планируется объединить с Министерством инфраструктуры во главе с Александром Кубраковым. Его также, вероятно, повысят до вице-премьера.

Напомним, 1 ноября Кабинет министров решил уволить Юрия Витренко, который полтора года возглавлял «Нафтогаз». Номинально он оставался на должности до сегодняшнего дня.

Одной из причин увольнения мог стать провал переговоров по реструктуризации долгов НАК «Нафтогаз Украины» этим летом. Кроме того, негативно на имидже Витренко отразился скандал с покупкой его советником Олегом Диденко элитного авто, а также публичная критика правительства Шмыгаля.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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