Чернышов назначен главой «Нафтогаза»

Кабинет министров назначил Алексея Чернышова на должность главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».
Об этом РБК-Украина сообщили источники в правительстве.
«Назначение состоялось на сегодняшнем вечернем заседании», — отметил источник.
Отметим, сегодня Верховная рада уволила Чернышова с должности министра развития общин и территорий. Он занимал пост в правительстве Дениса Шмыгаля с марта 2020 года. До этого несколько месяцев возглавлял Киевскую областную государственную администрацию.
РБК-Украина со ссылкой на источники ранее писало, что Минрегион планируется объединить с Министерством инфраструктуры во главе с Александром Кубраковым. Его также, вероятно, повысят до вице-премьера.
Напомним, 1 ноября Кабинет министров решил уволить Юрия Витренко, который полтора года возглавлял «Нафтогаз». Номинально он оставался на должности до сегодняшнего дня.
Одной из причин увольнения мог стать провал переговоров по реструктуризации долгов НАК «Нафтогаз Украины» этим летом. Кроме того, негативно на имидже Витренко отразился скандал с покупкой его советником Олегом Диденко элитного авто, а также публичная критика правительства Шмыгаля.