МАГАТЭ опровергло заявления РФ: не нашло в Украине признаков незадекларированной ядерной деятельности

Обновлено: Ноябрь 04, 2022.

МАГАТЭ опровергло заявления РФ: не нашло в Украине признаков незадекларированной ядерной деятельности

Инспекторы МАГАТЭ после фейковых заявлений РФ о «грязных бомбах» по просьбе Украины завершили проверки на трех объектах в Украине — признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов не обнаружили.

Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Мариано Гросси.

«Письменные обращения Украины в МАГАТЭ с просьбой прислать группы инспекторов были сделаны после того, как РФ выступила с обвинениями относительно деятельности на трех объектах — Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и Производственном объединении «Южный машиностроительный завод» в Днепре.

За последние несколько дней инспекторы смогли осуществить все запланированные МАГАТЭ мероприятия и получили беспрепятственный доступ к объектам. На основе оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не выявило никаких признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов на этих объектах», — отмечается в заявлении.

Инспекторы также взяли пробы окружающей среды для анализа в лабораториях МАГАТЭ и сети аналитических лабораторий.

«Отбор проб окружающей среды является широко используемым мероприятием с применением сверхчувствительных аналитических методов, которые могут предоставить информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами», — пояснили в агентстве.

«Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы имеем на сегодняшний день, не выявила никаких признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов на этих трех объектах. Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно быстрее», — сказал Гросси.

Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что агентство остается готовым к «проведению дальнейших подобных верификационных мероприятий в Украине с целью подтверждения отсутствия незадекларированной деятельности и материалов и, таким образом, предотвращения любого нецелевого использования таких материалов».

Источник: Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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