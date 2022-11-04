МАГАТЭ опровергло заявления РФ: не нашло в Украине признаков незадекларированной ядерной деятельности

Инспекторы МАГАТЭ после фейковых заявлений РФ о «грязных бомбах» по просьбе Украины завершили проверки на трех объектах в Украине — признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов не обнаружили.

Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Мариано Гросси.

«Письменные обращения Украины в МАГАТЭ с просьбой прислать группы инспекторов были сделаны после того, как РФ выступила с обвинениями относительно деятельности на трех объектах — Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и Производственном объединении «Южный машиностроительный завод» в Днепре.

За последние несколько дней инспекторы смогли осуществить все запланированные МАГАТЭ мероприятия и получили беспрепятственный доступ к объектам. На основе оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не выявило никаких признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов на этих объектах», — отмечается в заявлении.

Инспекторы также взяли пробы окружающей среды для анализа в лабораториях МАГАТЭ и сети аналитических лабораторий.

«Отбор проб окружающей среды является широко используемым мероприятием с применением сверхчувствительных аналитических методов, которые могут предоставить информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами», — пояснили в агентстве.

«Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы имеем на сегодняшний день, не выявила никаких признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов на этих трех объектах. Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно быстрее», — сказал Гросси.

Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что агентство остается готовым к «проведению дальнейших подобных верификационных мероприятий в Украине с целью подтверждения отсутствия незадекларированной деятельности и материалов и, таким образом, предотвращения любого нецелевого использования таких материалов».

Источник: Экономическая правда