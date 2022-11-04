Мир должен создать систему защиты энергетических объектов — Минэнерго

Такое мнение высказал заместитель министра энергетики по вопросам евроинтеграции Ярослав Демченков во время заседания комитета ОБСЕ по вопросам экономики и окружающей среды, передает Укринформ со ссылкой на Минэнерго.
Демченков подчеркнул, что из-за атак россии на украинские гражданские энергетические объекты действующие правила энергетической и ядерной безопасности становятся неактуальными. Вследствие российской агрессии международная повестка дня, в том числе в отношении энергетики, требует изменений.
«Нужно создать систему защиты от физического захвата или уничтожения энергетических объектов. Действенная защита объектов энергетики – такой же важный аспект энергетического перехода, как собственно безуглеродная генерация. Система такой защиты должна быть предусмотрена по умолчанию при создании новых энергетических систем», – заявил заместитель министра.
В частности, сейчас угрозу представляют обстрелы и захват атомных станций.
По словам Демченкова, одним из аспектов защиты энергетических объектов должны быть жесткие санкции, которые будут запускаться автоматически в случае атаки на гражданскую энергосистему. При этом санкции должны относиться и к энергетикам, которые помогают агрессии: они должны быть приравнены к террористам.
Для энергетических компаний государства-агрессора также необходимо определить широкий перечень санкций – от ареста имущества и персонала за границей до принудительного банкротства.
«Атака на энергетику должна запускать автоматический механизм коллективного ответа — только так мы сможем сдержать диктаторов будущего», — подытожил Демченков.