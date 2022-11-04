Мир должен создать систему защиты энергетических объектов — Минэнерго

Обновлено: Ноябрь 04, 2022.

Мир должен создать систему защиты энергетических объектов — Минэнерго
Нужно создать систему защиты энергетических объектов от уничтожения или захвата агрессором. Атака на энергетику должна запускать автоматический механизм коллективного ответа.

Такое мнение высказал заместитель министра энергетики по вопросам евроинтеграции Ярослав Демченков во время заседания комитета ОБСЕ по вопросам экономики и окружающей среды, передает Укринформ со ссылкой на Минэнерго.

Демченков подчеркнул, что из-за атак россии на украинские гражданские энергетические объекты действующие правила энергетической и ядерной безопасности становятся неактуальными. Вследствие российской агрессии международная повестка дня, в том числе в отношении энергетики, требует изменений.

«Нужно создать систему защиты от физического захвата или уничтожения энергетических объектов. Действенная защита объектов энергетики – такой же важный аспект энергетического перехода, как собственно безуглеродная генерация. Система такой защиты должна быть предусмотрена по умолчанию при создании новых энергетических систем», – заявил заместитель министра.

В частности, сейчас угрозу представляют обстрелы и захват атомных станций.

По словам Демченкова, одним из аспектов защиты энергетических объектов должны быть жесткие санкции, которые будут запускаться автоматически в случае атаки на гражданскую энергосистему. При этом санкции должны относиться и к энергетикам, которые помогают агрессии: они должны быть приравнены к террористам.

Для энергетических компаний государства-агрессора также необходимо определить широкий перечень санкций – от ареста имущества и персонала за границей до принудительного банкротства.

«Атака на энергетику должна запускать автоматический механизм коллективного ответа — только так мы сможем сдержать диктаторов будущего», — подытожил Демченков.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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