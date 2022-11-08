Електроенергія: Україна та Європа 31 жовтня — 4 листопада 2022 року

Протягом минулого тижня на УЕБ було проведено 6 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії в режимі одностороннього аукціону, з яких 2 – у комерційних секціях, та 4 – у спеціалізованих. Серед ініціаторів зокрема були представлені: Енергоатом-Трейдинг, Гарантований покупець, Євро-реконструкція, Черкаське хімволокно.

На РДН протягом оглядового періоду ціни були стабільними, знаходившись в діапазоні 3392,56 — 3531,44 грн/МВт.г. Реалізовано 313,76 тис. МВт.г. (-2 %). На ВДР ціни були більш динамічними. Середньозважені ціни змінювалися в діапазоні 2650,8 — 3708,44 МВт.г. Загальний обсяг купівлі-продажу за оглядовий період склав 26,1 тис. МВт.г.

За минулий тиждень відбулося понад 70 тендерів із закупівлі електроенергії замовниками.

У більшості європейських країн ціни на електроенергію знижувалися, адже вагомим фактором є динаміка цін на газ: на газовому хабі TTF в Нідерландах ціна опустилася і досягла березневого мінімального рівня.

Станом на 4 листопада 2022 р. ціна базової електроенергії становила:

Франція — 186,16 євро/МВт.г

Угорщина — 181,68 євро/МВт.г

Польща – 132,57 євро/МВт.г.

На грудень 2022 р. у вищезазначених країнах електроенергія торгувалась за цінами в діапазоні 184-820 євро/МВт.г. Місячні ф’ючерси на січень 2023 р. на електричну енергію зросли у проаналізованих країнах із середнім показником 28%.

Джерело: УЕБ