Електроенергія: Україна та Європа 31 жовтня — 4 листопада 2022 року

Обновлено: Ноябрь 08, 2022.

Протягом минулого тижня на УЕБ було проведено 6 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії в режимі одностороннього аукціону, з яких 2 – у комерційних секціях, та 4 – у спеціалізованих. Серед ініціаторів зокрема були представлені: Енергоатом-Трейдинг, Гарантований покупець, Євро-реконструкція, Черкаське хімволокно.

На РДН протягом оглядового періоду ціни були стабільними, знаходившись в діапазоні 3392,56 — 3531,44 грн/МВт.г. Реалізовано 313,76 тис. МВт.г. (-2 %). На ВДР ціни були більш динамічними. Середньозважені ціни змінювалися в діапазоні 2650,8 — 3708,44 МВт.г. Загальний обсяг купівлі-продажу за оглядовий період склав 26,1 тис. МВт.г.

За минулий тиждень відбулося понад 70 тендерів із закупівлі електроенергії замовниками.

У більшості європейських країн ціни на електроенергію знижувалися, адже вагомим фактором є динаміка цін на газ: на газовому хабі TTF в Нідерландах ціна опустилася і досягла березневого мінімального рівня.

Станом на 4 листопада 2022 р. ціна базової електроенергії становила:

  • Франція — 186,16 євро/МВт.г
  • Угорщина — 181,68 євро/МВт.г
  • Польща – 132,57 євро/МВт.г.

На грудень 2022 р. у вищезазначених країнах електроенергія торгувалась за цінами в діапазоні 184-820 євро/МВт.г. Місячні ф’ючерси на січень 2023 р. на електричну енергію зросли у проаналізованих країнах із середнім показником 28%.

Джерело: УЕБ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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