Уряд уповноважив Фонд енергоефективності реалізовувати програми з відновлення житлових будівель

Обновлено: Ноябрь 13, 2022.

Уряд уповноважив Фонд енергоефективності реалізовувати програми з відновлення житлових будівель

Кабінет Міністрів України уповноважив Державну установу «Фонд енергоефективності” реалізовувати програми з відновлення багатоквартирних житлових будівель, пошкоджених внаслідок бойових дій. Відповідний проект розпорядження, розроблений Міністерством розвитку громад та територій України, ухвалено Урядом 11 листопада.

«Уряд продовжує роботу з напрацювання додаткових інструментів, спрямованих на відновлення житлової інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни, а також на постійній основі веде переговори з міжнародними партнерами щодо їх залучення до цього процесу. Розширення сфери діяльності Фонду енергоефективності один з таких інструментів. Схвалене сьогодні розпорядження надає правові підстави Фонду реалізовувати програми з відновлення багатоквартирних житлових будівель, пошкоджених внаслідок бойових дій. Йдеться про будинки, у яких створені ОСББ», — зазначив в.о. Міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський.

Зазначимо, Фонд енергоефективності вже розробив відповідну програму «ВідновиДім», яка має бути затверджена найближчим часом. Реалізація Програми передбачається за підтримки Європейського Союзу. На першому етапі ЄС планує виділити на її реалізацію 5 млн євро.

Передбачається, що в межах Програми заявникам надаватимуть ОСББ гранти на будівельні роботи (послуги), які включатимуть вартість матеріалів та обладнання, необхідних для проведення часткових ремонтних робіт у пошкоджених багатоквартирних будинках. Будівельні роботи (послуги), які визначатиме Наглядова  рада Фонду, зокрема, можуть включати заміну  або  ремонт  вікон  і дверей, ремонт покрівлі, фасаду будівлі, дахової  котельні, індивідуального теплового пункту або інших  елементів  системи теплопостачання будинку та  інших  внутрішніх інженерних систем будинку тощо.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 2392-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель», який суттєво спрощує процес впровадження енергоефективних заходів в будинках та спорудах та полегшує співпрацю з Фондом енергоефективності. Зокрема, він передбачає можливість залучення Фонду енергоефективності до відбудови пошкоджених та зруйнованих будівель.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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