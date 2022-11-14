Міненерго доручило проінспектувати застосування графіків погодинного відключення електроенергії

Обновлено: Ноябрь 14, 2022.

Міненерго доручило проінспектувати застосування графіків погодинного відключення електроенергії

Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів оператори систем розподілу застосовують графіки погодинного відключення електроенергії. Це необхідно для стабілізації енергосистеми у випадку дефіциту потужності.

Міненерго, НЕК «Укренерго» спільно з ОСР та місцевими органами влади наприкінці жовтня оптимізували графіки відключення, зробили їх більш зручними, ніж ті, що були запроваджені одразу після масованих обстрілів.

Проте продовжуються скарги побутових споживачів та бізнесу щодо недотримання операторами систем розподілу графіків, оприлюднених на офіційних веб-сайтах ОСР.

«Ми просимо громадян з розумінням поставитись до тимчасових відключень світла, які стали наслідком безпрецедентних атак росії на українську енергосистему. Постраждало близько 40% енергетичної інфраструктури, саме тому мусимо зменшити навантаження на енергосистему, особливо в години пік.

Водночас дуже важливо, щоб графіки відключень були складені справедливо і максимально чітко виконувались, адже це необхідно громадянам для планування робочих задач, хатніх справ, навчання дітей. Бізнес також потребує планування роботи в залежності від графіків електропостачання. Тому Міненерго ініціювало перевірки коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості», — заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Перевірки проводитиме Держенергонагляд спільно з уповноваженими представниками оператора системи передачі.

Джерело: Міненерго України

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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