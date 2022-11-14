Результати торгівлі енергоресурсами та електроенергією на УЕБ у жовтні 2022 року

Обновлено: Ноябрь 14, 2022.

Результати торгівлі енергоресурсами та електроенергією на УЕБ у жовтні 2022 року

Протягом минулого місяця на Українській енергетичній біржі проведено 41 торгову сесію у БЕТС, 67 аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії в БЕТС у версії «Electric Power», а також по 4 торгові сесії кожного дня були проведені біржею на короткостроковому ринку природного газу.

За їх результатами реалізовано 3661,08 тис. МВт-год. електроенергії, 25,27 тис. тонн нафти та газового конденсату, 6,83 тис. тонн нафтопродуктів та скрапленого газу, 727 тис. куб. м природного газу, 285 тис. тонн вугілля. Минулого місяця спостерігалась стабільно висока активність на торгах електроенергією, нафтою та газовим конденсатом, скрапленим газом.

Всього протягом минулого місяця з торгівлі енергоресурсами було укладено майже 300 біржових свідоцтв, з купівлі-продажу електроенергії – понад 550.

«Ми продовжуємо надавати якісний сервіс, супроводжуючий процес укладення угод на ринку енергоресурсів та електроенергії. У жовтні увага була приділена удосконаленню процесів з подання звітності задля подальшої практичної реалізації принципу прозорості як одного з основоположних у діяльності біржі», – зазначив Генеральний директор УЕБ О. Коваленко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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