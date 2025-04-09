Індія планує замінити вугільні електростанції малими модульними реакторами

Обновлено: Апрель 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Індія планує замінити вугільні електростанції малими модульними реакторами

Найбільша енергетична компанія Індії NTPC оголосила тендер на залучення консультантів для проведення техніко-економічного обґрунтування будівництва малих модульних реакторів (SMR). Ці реактори мають потенціал замінити старі вугільні електростанції, що виводяться з експлуатації, та стати ключовою технологією в ядерній енергетиці країни.

Найбільша енергетична компанія Індії NTPC розпочала підготовчий етап до можливого переходу від вугільної генерації до атомної. Як повідомляє Reuters із посиланням на тендерну документацію, NTPC шукає консультантів для проведення техніко-економічного обґрунтування будівництва малих модульних реакторів (SMR).

Малі модульні реактори вважаються перспективною технологією завдяки простішій та дешевшій конструкції. Через менші габарити їх можна розміщувати на майданчиках, які не підходять для традиційних великих реакторів. SMR також дозволяють поетапно нарощувати потужність у міру зростання попиту на електроенергію, що робить їх економічно вигіднішими.

Компанія NTPC планує вивчити можливість виведення з експлуатації частини старих вугільних електростанцій до кінця поточного десятиліття та замінити їх потужностями SMR, ідеться в тендерних документах.

Згідно з джерелами Reuters, NTPC має намір інвестувати 62 мільярди доларів США у будівництво 30 гігаватів ядерної генерації протягом наступних двадцяти років. Раніше компанія декларувала ціль у 10 ГВт на той самий період.

На сьогодні Індія має 8 ГВт діючих ядерних потужностей, які експлуатуються державною компанією Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL).

У лютому уряд Індії представив федеральний бюджет, де зазначено масштабне розширення ядерної енергетики як складової довгострокової стратегії енергетичного переходу. До 2047 року країна планує досягти встановленої потужності ядерної генерації в 100 ГВт, що, за словами уряду, «позиціонує ядерну енергетику як одну з опор енергетичного міксу Індії».

Також повідомляється, що NTPC шукає партнерів для реалізації проєкту зі спорудження додаткових 15 ГВт ядерних потужностей.

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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