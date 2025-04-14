США можуть звести експорт іранської нафти до нуля – міністр енергетики Райт

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що країна здатна повністю зупинити експорт іранської нафти, посиливши тиск на Тегеран через його ядерну програму. Водночас США координують дії з союзниками у Перській затоці та готуються до переговорів щодо угоди з Іраном.

Сполучені Штати можуть повністю припинити експорт іранської нафти, якщо посилять тиск на Тегеран, щоб гарантувати, що він не отримає ядерну зброю. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт у інтерв’ю Reuters під час візиту до Абу-Дабі (ОАЕ).

Союзники США у Перській затоці, зокрема ОАЕ та Саудівська Аравія, стурбовані перспективою появи ядерної зброї в Ірану та підтримують позицію Вашингтона щодо недопущення цього, зазначив Райт.

Цей візит до Близького Сходу є першим офіційним закордонним туром міністра з моменту призначення. Під час переговорів із представниками Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару він обговорюватиме забезпечення стабільного глобального постачання нафти з країн, які не підпадають під санкції США.

Відновлюючи політику «максимального тиску» на Іран, колишній президент США Дональд Трамп доручив держсекретарю «у тісній координації з міністерством фінансів та іншими відповідними органами вжити рішучих заходів для зведення експорту іранської нафти до нуля, включно з постачанням сирої нафти до Китаю».

Після посилення санкцій проти іранської нафтової торгівлі адміністрація Трампа ініціювала переговори з Тегераном щодо його ядерної програми.

У суботу в Омані мають відбутися переговори між США та Іраном високого рівня. Посередником виступить міністр закордонних справ Оману Сайїд Бадр Альбусаїді.

Старший радник Аятолили Хаменеї Алі Шамхані заявив у соцмережі X, що міністр закордонних справ Ірану вирушає до Оману з повноваженнями на непрямі переговори з США.

«Тегеран прагне реальної та справедливої угоди – без медіашоу та риторики. Ключові пропозиції готові. Якщо Вашингтон виявить рішучість, шлях до угоди буде відкритий», – написав Шамхані.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com