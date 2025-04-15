G7 розглядає зниження цінової стелі на російську нафту

Країни G7 та Велика Британія обговорюють зниження встановленої раніше цінової стелі на експорт російської нафти, щоб обмежити доходи РФ від продажу енергоносіїв. Однак експерти вважають, що в умовах поточних світових цін на нафту цей механізм став неефективним.

Країни G7 та Велика Британія обговорюють можливість зниження цінової стелі на експорт російської нафти, яку запровадили для зменшення доходів РФ від продажу енергоносіїв. Як повідомляє The Guardian з посиланням на анонімних експертів, у поточних умовах світових цін на нафту цей обмежувальний механізм став «безглуздим».

G7 запровадили цінову стелю ще у 2022 році, прив’язавши її до використання західного страхування та танкерів. Відповідно до умов, російські експортери нафти, які хотіли користуватися західними страховими послугами та транспортувати сировину на танкерах G7, мали погоджуватися не продавати її дорожче за $60 за барель.Проте через торгові війни часів Трампа ціни на нафту впали, і, засловамиекспертів, це зробило цінову стелю марною —навіть попри те, що російська нафта марки Urals зараз торгується вище 60 забарель.

«Наразі цінова стеля не має сенсу», — заявив The Guardian Клейтон Сіґл, старший співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень. «Можливо, у G7 є бажання знизити стелю, щоб покарати Москву, тим більше що немає реальних побоювань щодо дефіциту нафти на ринку», — додав він.

Проте ефективність зниженої стелі буде приблизно такою ж, як і початкової. Попередній механізм не спрацював, оскільки Росія просто відмовилася від західного страхування та танкерів на користь азійських та власних компаній.

«Настав час переглянути весь підхід до обмеження доходів Росії від вуглеводнів. Що б там не казали, це не працює», — зазначив Том Кітінґ, директор Королівського інституту оборонних досліджень.

Водночас, за даними Bloomberg, цінова стеля все ж таки призвела до того, що частина російської нафти продається дешевше за $60, а експортери знову почали використовувати західні танкери та страховиків. Лише за поточний місяць 43% танкерів, що перевозитимуть російську нафту, будуть західними або застрахованими на Заході.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com