G7 розглядає зниження цінової стелі на російську нафту

Обновлено: Апрель 15, 2025. Тэги: , , , , , ,

G7 розглядає зниження цінової стелі на російську нафту

Країни G7 та Велика Британія обговорюють зниження встановленої раніше цінової стелі на експорт російської нафти, щоб обмежити доходи РФ від продажу енергоносіїв. Однак експерти вважають, що в умовах поточних світових цін на нафту цей механізм став неефективним.

Країни G7 та Велика Британія обговорюють можливість зниження цінової стелі на експорт російської нафти, яку запровадили для зменшення доходів РФ від продажу енергоносіїв. Як повідомляє The Guardian з посиланням на анонімних експертів, у поточних умовах світових цін на нафту цей обмежувальний механізм став «безглуздим».

G7 запровадили цінову стелю ще у 2022 році, прив’язавши її до використання західного страхування та танкерів. Відповідно до умов, російські експортери нафти, які хотіли користуватися західними страховими послугами та транспортувати сировину на танкерах G7, мали погоджуватися не продавати її дорожче за $60 за барель.Проте через торгові війни часів Трампа ціни на нафту впали, і, засловамиекспертів, це зробило цінову стелю марною —навіть попри те, що російська нафта марки Urals зараз торгується вище 60 забарель

«Наразі цінова стеля не має сенсу», — заявив The Guardian Клейтон Сіґл, старший співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень. «Можливо, у G7 є бажання знизити стелю, щоб покарати Москву, тим більше що немає реальних побоювань щодо дефіциту нафти на ринку», — додав він.

Проте ефективність зниженої стелі буде приблизно такою ж, як і початкової. Попередній механізм не спрацював, оскільки Росія просто відмовилася від західного страхування та танкерів на користь азійських та власних компаній.

«Настав час переглянути весь підхід до обмеження доходів Росії від вуглеводнів. Що б там не казали, це не працює», — зазначив Том Кітінґ, директор Королівського інституту оборонних досліджень.

Водночас, за даними Bloomberg, цінова стеля все ж таки призвела до того, що частина російської нафти продається дешевше за $60, а експортери знову почали використовувати західні танкери та страховиків. Лише за поточний місяць 43% танкерів, що перевозитимуть російську нафту, будуть західними або застрахованими на Заході.

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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