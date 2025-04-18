Чехія вперше в історії стала незалежною від постачання нафти з Росії — Reuters

Чехія досягла історичного моменту, повністю припинивши залежність від російської нафти завдяки модернізації трубопроводу TAL. Тепер країна отримує нафту виключно із західних джерел.

Чехія вперше в історії стала повністю незалежною від постачання російської нафти після завершення модернізації трубопроводу TAL, який транспортує сировину із заходу, повідомляє Reuters з посиланням на представників чеського уряду.

Перші збільшені обсяги нафти через оновлений трубопровід надійшли до центрального нафтосховища Чехії, заявив прем’єр-міністр Петр Фіала на прес-конференції.

«Через 60 років наша залежність від Росії (щодо нафти) припинилася», — зазначив чиновник. «Вперше в історії Чехія повністю забезпечує себе нафтою не з Росії, а виключно через західні маршрути».

З 2022 року чеський уряд прагнув припинити часткову залежність від нафтопроводу «Дружба», який десятиліттями постачав російську нафту та забезпечував близько половини річного імпорту країни.

Наприкінці минулого року чеський оператор трубопроводів MERO завершив модернізацію Трансальпійського трубопроводу (TAL), який транспортує нафту з танкерів у італійському порту Трієст до Німеччини, де він з’єднується з трубопроводом Інгольштадт—Кралупи—Літвінов (IKL) у Чехію.

Модернізація TAL збільшила доступну для Чехії пропускну спроможність до 8 млн тонн на рік. Цього достатньо для повного задоволення річних потреб країни.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: investing.com