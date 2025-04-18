Чехія вперше в історії стала незалежною від постачання нафти з Росії — Reuters

Обновлено: Апрель 18, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Чехія вперше в історії стала незалежною від постачання нафти з Росії — Reuters

Чехія досягла історичного моменту, повністю припинивши залежність від російської нафти завдяки модернізації трубопроводу TAL. Тепер країна отримує нафту виключно із західних джерел.

 

Чехія вперше в історії стала повністю незалежною від постачання російської нафти після завершення модернізації трубопроводу TAL, який транспортує сировину із заходу, повідомляє Reuters з посиланням на представників чеського уряду.

Перші збільшені обсяги нафти через оновлений трубопровід надійшли до центрального нафтосховища Чехії, заявив прем’єр-міністр Петр Фіала на прес-конференції.

«Через 60 років наша залежність від Росії (щодо нафти) припинилася», — зазначив чиновник. «Вперше в історії Чехія повністю забезпечує себе нафтою не з Росії, а виключно через західні маршрути».

З 2022 року чеський уряд прагнув припинити часткову залежність від нафтопроводу «Дружба», який десятиліттями постачав російську нафту та забезпечував близько половини річного імпорту країни.

Наприкінці минулого року чеський оператор трубопроводів MERO завершив модернізацію Трансальпійського трубопроводу (TAL), який транспортує нафту з танкерів у італійському порту Трієст до Німеччини, де він з’єднується з трубопроводом Інгольштадт—Кралупи—Літвінов (IKL) у Чехію.

Модернізація TAL збільшила доступну для Чехії пропускну спроможність до 8 млн тонн на рік. Цього достатньо для повного задоволення річних потреб країни.

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами:  investing.com

Автор:

(Всего статей: 1553)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: