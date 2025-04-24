росія переглядає бюджетне правило: фіскальні резерви під тиском дешевої нафти та глобальної невизначеності

Обновлено: Апрель 24, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

росія переглядає бюджетне правило: фіскальні резерви під тиском дешевої нафти та глобальної невизначеності

Міністр фінансів росії Антон Сілуанов заявив про необхідність перегляду чинного бюджетного правила, яке передбачає спрямування надлишкових нафтогазових доходів до Фонду національного добробуту (ФНД) при ціні на нафту понад $60 за барель. На тлі падіння цін на нафту та зростання геополітичної напруги, фіскальні резерви країни стрімко скорочуються, що ставить під загрозу стабільне фінансування бюджету в середньостроковій перспективі.

Зменшення фіскальних резервів та потреба в перегляді бюджетного правила

На розширеному засіданні Міністерства фінансів росії, Антон Сілуанов підкреслив, що чинне бюджетне правило з пороговою ціною на нафту $60 за барель більше не відповідає сучасним викликам. Він запропонував його перегляд для забезпечення стабільного фінансування бюджету протягом трьох років у разі стресових ситуацій на нафтовому ринку. Ліквідні активи ФНД скоротилися з $112,7 млрд до $39 млрд, що ставить під загрозу здатність фонду покривати бюджетні дефіцити.

Вплив падіння цін на нафту на бюджетні доходи

Падіння цін на нафту, зокрема сорту Urals до $50 за барель, значно нижче запланованих $69,7, призвело до зниження очікуваних доходів бюджету на 2,5%, або приблизно на трильйон рублів. Це змушує уряд розглядати можливості збільшення запозичень, скорочення витрат або подальшого використання резервів.

Зростання військових витрат та фіскальний тиск

Військові витрати росії становлять близько третини бюджету на 2025 рік. З огляду на зниження енергетичних доходів, уряд планує підвищення податків для забезпечення фінансування військових потреб. Проте аналітики попереджають, що без додаткових заходів це може призвести до скорочення соціальних витрат та зростання фіскального навантаження на громадян.

Висновки

На тлі глобальної економічної невизначеності та падіння цін на нафту, росія стикається з необхідністю перегляду бюджетного правила для забезпечення стабільності фіскальної системи. Зменшення резервів ФНД та зростання військових витрат створюють додатковий тиск на бюджет, що вимагає комплексного підходу до фінансового планування та управління ризиками.

Джерело: НТЦ Псіхєя oil@ukroil.com.ua

Додаткові джерела:ReutersInterfaxFinancial Times

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(Всего статей: 1578)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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