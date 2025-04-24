росія переглядає бюджетне правило: фіскальні резерви під тиском дешевої нафти та глобальної невизначеності

Міністр фінансів росії Антон Сілуанов заявив про необхідність перегляду чинного бюджетного правила, яке передбачає спрямування надлишкових нафтогазових доходів до Фонду національного добробуту (ФНД) при ціні на нафту понад $60 за барель. На тлі падіння цін на нафту та зростання геополітичної напруги, фіскальні резерви країни стрімко скорочуються, що ставить під загрозу стабільне фінансування бюджету в середньостроковій перспективі.​

Зменшення фіскальних резервів та потреба в перегляді бюджетного правила

На розширеному засіданні Міністерства фінансів росії, Антон Сілуанов підкреслив, що чинне бюджетне правило з пороговою ціною на нафту $60 за барель більше не відповідає сучасним викликам. Він запропонував його перегляд для забезпечення стабільного фінансування бюджету протягом трьох років у разі стресових ситуацій на нафтовому ринку. Ліквідні активи ФНД скоротилися з $112,7 млрд до $39 млрд, що ставить під загрозу здатність фонду покривати бюджетні дефіцити. ​

Вплив падіння цін на нафту на бюджетні доходи

Падіння цін на нафту, зокрема сорту Urals до $50 за барель, значно нижче запланованих $69,7, призвело до зниження очікуваних доходів бюджету на 2,5%, або приблизно на трильйон рублів. Це змушує уряд розглядати можливості збільшення запозичень, скорочення витрат або подальшого використання резервів.

Зростання військових витрат та фіскальний тиск

Військові витрати росії становлять близько третини бюджету на 2025 рік. З огляду на зниження енергетичних доходів, уряд планує підвищення податків для забезпечення фінансування військових потреб. Проте аналітики попереджають, що без додаткових заходів це може призвести до скорочення соціальних витрат та зростання фіскального навантаження на громадян. ​

Висновки

На тлі глобальної економічної невизначеності та падіння цін на нафту, росія стикається з необхідністю перегляду бюджетного правила для забезпечення стабільності фіскальної системи. Зменшення резервів ФНД та зростання військових витрат створюють додатковий тиск на бюджет, що вимагає комплексного підходу до фінансового планування та управління ризиками.​

Джерело: НТЦ Псіхєя oil@ukroil.com.ua

Додаткові джерела:Reuters, Interfax, Financial Times