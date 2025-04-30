​Німецький енергетичний гігант RWE тимчасово зупинив усі свої офшорні вітрові проєкти у Сполучених Штатах, посилаючись на політичну невизначеність, спричинену адміністрацією президента Дональда Трампа.

Обновлено: Апрель 30, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

​Німецький енергетичний гігант RWE тимчасово зупинив усі свої офшорні вітрові проєкти у Сполучених Штатах, посилаючись на політичну невизначеність, спричинену адміністрацією президента Дональда Трампа.

Німецька компанія RWE, один із провідних світових розробників офшорної вітроенергетики, оголосила про тимчасове припинення всіх своїх офшорних вітрових проєктів у США. Це рішення пов’язане з політичною невизначеністю та змінами в енергетичній політиці, запровадженими адміністрацією президента Дональда Трампа.

У своєму зверненні до акціонерів генеральний директор RWE Маркус Креббер зазначив, що політичні події стали ключовим фактором у прийнятті цього рішення. Компанія вже інвестувала близько 7 мільярдів доларів у ліцензії на офшорні вітрові проєкти в Луїзіані та Нью-Йорку, включаючи спільне підприємство Community Offshore Wind з британською National Grid, де RWE володіє 73% часткою.

Це рішення RWE відображає ширші труднощі, з якими стикаються європейські енергетичні компанії в офшорному вітровому секторі США на тлі змін у політиці та регуляторних умовах. Адміністрація Трампа зупинила видачу нових дозволів на офшорні вітрові проєкти, посилаючись на необхідність перегляду екологічних та економічних наслідків.

Ці зміни вже вплинули на кілька великих проєктів, включаючи Empire Wind у Нью-Йорку, який був призупинений, попри те, що вже мав необхідні дозволи та розпочав будівництво.

Призупинення проєктів RWE та інших компаній ставить під загрозу досягнення цілей США щодо розвитку відновлюваної енергетики та зменшення викидів парникових газів. Це також може вплинути на економічний розвиток регіонів, де планувалося будівництво вітрових електростанцій, та на створення нових робочих місць у галузі чистої енергетики.

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: barrons.com, ​New York Postoilprice.comreuters.com

  • Автор:

    (Всего статей: 1596)

    Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

    Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
    нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
    »

    РЕКЛАМА

    РЕКЛАМА

    РЕКЛАМА

    • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

      Get Adobe Flash player

    • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

      Get Adobe Flash player

    • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

      Get Adobe Flash player

    • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

      Get Adobe Flash player

    • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

      Get Adobe Flash player

    Дискуссия

    • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

      Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

      «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

      НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

      «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

      Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

      «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

      Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

    • Китай продает СПГ уже и Японии
    • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
    • Нельзя помочь тому
    • Он любил курить на рабочем месте

    Архивы

    РЕКЛАМА

    Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

    Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


    Please leave this field empty.

    Назва Вшої компанії (обов'язково):

    Ваш номер телефона:

    Ваш E-Mail (обов'язково):

    Ваше повідомлення:

    Прохання виправити! :)

    Помилка:

    Як правильно: