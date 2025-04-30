​Німецький енергетичний гігант RWE тимчасово зупинив усі свої офшорні вітрові проєкти у Сполучених Штатах, посилаючись на політичну невизначеність, спричинену адміністрацією президента Дональда Трампа.

Німецька компанія RWE, один із провідних світових розробників офшорної вітроенергетики, оголосила про тимчасове припинення всіх своїх офшорних вітрових проєктів у США. Це рішення пов’язане з політичною невизначеністю та змінами в енергетичній політиці, запровадженими адміністрацією президента Дональда Трампа. ​

У своєму зверненні до акціонерів генеральний директор RWE Маркус Креббер зазначив, що політичні події стали ключовим фактором у прийнятті цього рішення. Компанія вже інвестувала близько 7 мільярдів доларів у ліцензії на офшорні вітрові проєкти в Луїзіані та Нью-Йорку, включаючи спільне підприємство Community Offshore Wind з британською National Grid, де RWE володіє 73% часткою.

Це рішення RWE відображає ширші труднощі, з якими стикаються європейські енергетичні компанії в офшорному вітровому секторі США на тлі змін у політиці та регуляторних умовах. Адміністрація Трампа зупинила видачу нових дозволів на офшорні вітрові проєкти, посилаючись на необхідність перегляду екологічних та економічних наслідків. ​

Ці зміни вже вплинули на кілька великих проєктів, включаючи Empire Wind у Нью-Йорку, який був призупинений, попри те, що вже мав необхідні дозволи та розпочав будівництво.

Призупинення проєктів RWE та інших компаній ставить під загрозу досягнення цілей США щодо розвитку відновлюваної енергетики та зменшення викидів парникових газів. Це також може вплинути на економічний розвиток регіонів, де планувалося будівництво вітрових електростанцій, та на створення нових робочих місць у галузі чистої енергетики.​

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: barrons.com, ​New York Post, oilprice.com, reuters.com