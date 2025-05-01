МВФ знижує прогнози зростання для країн-експортерів нафти на Близькому Сході після падіння цін

Обновлено: Май 01, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , ,

МВФ знижує прогнози зростання для країн-експортерів нафти на Близькому Сході після падіння цін

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогнози економічного зростання для країн-експортерів нафти в регіонах Близького Сходу та Північної Африки через зростання глобальних торгових напружень та зниження цін на енергоносії. У 2025 році прогнозується зростання на 2,3% для нафтових експортерів, таких як Саудівська Аравія та Ірак, знижене на 1,7 процентних пункти порівняно з попередніми прогнозами.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив свої прогнози економічного зростання для країн-експортерів нафти на Близькому Сході та в Північній Африці, включаючи Саудівську Аравію та Ірак, через загострення глобальних торгових напружень та падіння цін на енергоносії.

МВФ знизив прогноз зростання для нафтових експортерів регіону до 2,3% на 2025 рік, що на 1,7 процентних пункти менше за попередні оцінки. За словами представників МВФ, ціни на нафту у 2025 році, ймовірно, впадуть до середнього рівня в $66,9 за барель, що майже на $6 менше, ніж було передбачено у жовтневих прогнозах. Це зниження пов’язане з сильним зростанням пропозиції з боку країн, які не входять до ОПЕК+, і слабким попитом на нафту через уповільнення глобальної економіки.

Ціни на нафту марки Brent впали приблизно на 15% цього року і досягли рівня близько $63 за барель. Це обумовлено торговими війнами, ініційованими США, а також оголошенням ОПЕК+ про прискорене збільшення видобутку нафти.

Зокрема, Ірак зазнав найбільших коригувань — тепер МВФ очікує, що валовий внутрішній продукт цієї країни зменшиться на 1,5% цього року, замість раніше прогнозованого зростання на 4,1%. Для Саудівської Аравії прогноз було знижено до 3%, що на 1,6 процентних пункти нижче від попереднього прогнозу.

Зовнішнє нафтоспоживання може бути підтримано через проєкти з інфраструктури та інші зусилля по диверсифікації економік у регіоні Перської затоки, однак деякі урядові витрати можуть бути скорочені через падіння цін на нафту.

МВФ також зазначив, що хоча зміни у тарифах мають обмежений прямий вплив на країни Ради співпраці держав Перської затоки (GCC), оскільки експорт енергії звільнений від тарифів, це зниження нафтових доходів може призвести до перегляду планів інвестицій.

Джерело: НТЦ Псіхєя — mailto:oil@ukroil.com.ua
За матеріалами: bloomberg.com

Автор:

(Всего статей: 1601)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: