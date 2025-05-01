МВФ знижує прогнози зростання для країн-експортерів нафти на Близькому Сході після падіння цін

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогнози економічного зростання для країн-експортерів нафти в регіонах Близького Сходу та Північної Африки через зростання глобальних торгових напружень та зниження цін на енергоносії. У 2025 році прогнозується зростання на 2,3% для нафтових експортерів, таких як Саудівська Аравія та Ірак, знижене на 1,7 процентних пункти порівняно з попередніми прогнозами.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив свої прогнози економічного зростання для країн-експортерів нафти на Близькому Сході та в Північній Африці, включаючи Саудівську Аравію та Ірак, через загострення глобальних торгових напружень та падіння цін на енергоносії.

МВФ знизив прогноз зростання для нафтових експортерів регіону до 2,3% на 2025 рік, що на 1,7 процентних пункти менше за попередні оцінки. За словами представників МВФ, ціни на нафту у 2025 році, ймовірно, впадуть до середнього рівня в $66,9 за барель, що майже на $6 менше, ніж було передбачено у жовтневих прогнозах. Це зниження пов’язане з сильним зростанням пропозиції з боку країн, які не входять до ОПЕК+, і слабким попитом на нафту через уповільнення глобальної економіки.

Ціни на нафту марки Brent впали приблизно на 15% цього року і досягли рівня близько $63 за барель. Це обумовлено торговими війнами, ініційованими США, а також оголошенням ОПЕК+ про прискорене збільшення видобутку нафти.

Зокрема, Ірак зазнав найбільших коригувань — тепер МВФ очікує, що валовий внутрішній продукт цієї країни зменшиться на 1,5% цього року, замість раніше прогнозованого зростання на 4,1%. Для Саудівської Аравії прогноз було знижено до 3%, що на 1,6 процентних пункти нижче від попереднього прогнозу.

Зовнішнє нафтоспоживання може бути підтримано через проєкти з інфраструктури та інші зусилля по диверсифікації економік у регіоні Перської затоки, однак деякі урядові витрати можуть бути скорочені через падіння цін на нафту.

МВФ також зазначив, що хоча зміни у тарифах мають обмежений прямий вплив на країни Ради співпраці держав Перської затоки (GCC), оскільки експорт енергії звільнений від тарифів, це зниження нафтових доходів може призвести до перегляду планів інвестицій.

Джерело: НТЦ Псіхєя — mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: bloomberg.com